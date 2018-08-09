Pratik tatlı tarifi: Mascarpone tatlısı nasıl yapılır?

Saatlerinizi ayırmayıp dakikalar içinde tatlı mı yapmak istiyorsunuz? İşte sizlere sadece karıştırıp ve dilimleyerek yapabileceğiniz nefis tatlı tarifi. Ayrıca meyvelerin tatlıları kolaylaştırmanın en kolay ve sağlıklı yolu olduğunu da unutmayalım. İşte dillere destan kıvamı ile pratik mascarpone tatlı tarifi...

AZ MALZEMELİ TATLI TARİFİ: MASCARPONE TATLISI

Malzemeleri:

2 yemek kaşığı yoğurt

3 yemek kaşığı pudra şekeri

1 kutu mascarpone peyniri

Frambuaz ve yaban mersini

1 paket tahıllı bisküvi

1 kaşık tereyağı

Nasıl yapılır?

Yoğurt ile peynirinizi derin bir kapta pürüzsüz kıvana gelene kadar karıştırın. İçine pudra şekerini ekleyip karıştırmaya devam edin. Bisküvilerinizi rondodan geçirin. Erittiğiniz tereyağını bisküvi kırıntıları ile karıştırın. Mascarponeyi bardak benzeri bir kapta yapabilirsiniz. Önce bisküvi kırıntılarından düz bir zemin yapın, üzerine yoğurtlu mascarpone peynirli karışımdan koyun ve frambuaz ve yaban mersini ile süsleyin. Afiyet olsun...

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