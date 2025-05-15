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        Haberler Bilgi Spor Premier Lig: Aston Villa- Tothenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Aston Villa- Tothenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Premier Lig'in 37. haftası kritik maça sahne oluyor. Bu kapsamda Aston Villa evinde Tothenham'ı konuk ediyor. Villa Park'da oynanacak zorlu karşılaşma öncesinde kadro tercihleri merak ediliyor. Peki, Aston Villa- Tothenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Aston Villa- Tothenham maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2025 - 14:04 Güncelleme: 15.05.2025 - 14:04
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        İngiltere Premier Lig'inde 37. Hafta heyecanı devam ediyor. Aston Villa, Villa Park'da Tothenham'ı konuk edecek. Unai Emery yönetimindeki Aston Villa sezonu ilk beşte bitirip Şampiyonlar Ligi biletini kapmak istiyor. Diğer tarafta ligde 17. sırada yer alan Tothenham, bu sezon beklentilerin çok uzağında kaldı. Peki, Aston Villa- Tothenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar…

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        ASTON VİLLA- TOTHENHAM MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

        Aston Villa- Tothenham maçı 16 Mayıs Cuma günü 21.30'da oynanacak.

        Villa Park'ta oynanacak kritik mücadele beİN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

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        ASTON VİLLA MUHTEMEL 11

        Martinez, Cash, Konsa, Torres, Digne, Kamara, McGinn, Bailey, Asensio, Rogers, Watkins

        4

        TOTHENHAM MUHTEMEL 11

        Kinsky, Porro, Danso, Davies, Spence, Gray, Bentancur, Sarr, Odobert, Tel, Richarlison

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