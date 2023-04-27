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Premier Lig ekibi Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler'i birlikte istiyor!

Bu sezon gösterdikleri performans ile Avrupa'nın önemli takımlarının listesinde olan Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler'e Premier Lig'den talip çıktı. Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde etmesi halinde transfer için 150 milyon pound ayıracak İngiliz takımı, iki Türk oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İşte detaylar...

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  • Premier Lig ekibi Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler'i birlikte istiyor!

    Spor Toto Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de forma giyen Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
  • Premier Lig ekibi Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler'i birlikte istiyor!

    Ada basınından Mirror'da yer alan habere göre Newcastle United, Şampiyonlar Ligi'ne kalması halinde transfer için 150 milyon pound bütçe hazırladı.
  • Premier Lig ekibi Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler'i birlikte istiyor!

    Bu bütçenin harcanacağı oyuncular arasında Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu da var. 
  • Premier Lig ekibi Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler'i birlikte istiyor!

    Newcastle United'ın Premier Lig'de 3. sırada bulunması ve form durumunun yüksek olması nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ne katılmasına kesin gözüyle bakılırken Arda ve Ferdi'nin ismi de sıkça anılıyor.
  • Premier Lig ekibi Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler'i birlikte istiyor!

    EDDIE HOWE ÇOK İSTİYOR!

    Takıma kaliteli ayakları katmak isteyen teknik direktör Eddie Howe'un hedefleri arasında Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler'in de yer aldığı ifade edildi. 
  • Premier Lig ekibi Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler'i birlikte istiyor!

    İngiliz medyasında dev kulüplerin ilgilendiği iki genç isim için en ciddi adayın Newcastle United olduğu da sık sık iddia ediliyor. 
  • Premier Lig ekibi Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler'i birlikte istiyor!

    Sarı lacivertli forma ile 43 karşılaşmaya çıkan 18 yaşındaki Arda Güler, 9 gol ve 9 asistlik katkı sağladı. 
  • Premier Lig ekibi Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler'i birlikte istiyor!

    23 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu ise sarı lacivertli forma ile 140 karşılaşmada sahaya çıkarken, 11 gol ve 15 asistlik katkı verdi.
  • Premier Lig ekibi Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler'i birlikte istiyor!

    Fenerbahçe ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Arda Güler'in piyasa değeri transfermarkt verilerine göre 11 milyon euro olarak belirlendi.
  • Premier Lig ekibi Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler'i birlikte istiyor!

    23 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu ise geçen sürede piyasa değerini 1.5 milyon eurodan 15 milyon euroya çıkarmayı başardı.
  • Premier Lig ekibi Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler'i birlikte istiyor!
  • Premier Lig ekibi Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler'i birlikte istiyor!

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