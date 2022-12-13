Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde de Meghan Markle Prens William ve Kate ile ilk tanışmalarındaki resmiyete değinmişti.

Belgeselde Meghan, "Yırtık kot pantolon giymiştim ve yalınayaktım. Ben bir kucaklayıcıyım, her zaman bir kucaklayıcı oldum. Bunun İngilizler için bu kadar sarsıcı olduğunun farkında değildim. Dışarıdaki formalitenin içeriye de taşındığını fark ettim. Formalite her iki tarafta da devam ediyordu. Bu benim için şaşırtıcıydı" diyerek Prens William ve Galler Prensesi Kate tarafından resmiyetle karşılanmaya şaşırdığını belirtmişti.