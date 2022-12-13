Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prens Harry ve Meghan Markle kraliyeti hedef aldı: Kurtlara yem oluyordum

İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılan Prens Harry ve Meghan Markle'ın beklenen belgeselinin ilk 3 bölümü yayınlandığı gibi tartışmaları da beraberinde getirdi. Yeni bölümlerin tanıtımında ise Prens Harry abisini hedef aldı.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Prens Harry ve Meghan Markle kraliyeti hedef aldı: Kurtlara yem oluyordum

    İngiltere Kralı Charles'ın oğlu Prens Harry ve ABD'li eşi Meghan Markle, 2020'de kraliyetteki üst düzey görevlerinden ayrılarak ABD'ye taşınmıştı.
  • Prens Harry ve Meghan Markle kraliyeti hedef aldı: Kurtlara yem oluyordum

    Bu sürede ABD'li televizyoncu Oprah'a konuşan çift, kraliyetten bir üyeyi ırkçılıkla suçlamış ve bebeğin ten rengine dair konuşmaların sarayda döndüğünü açıklamıştı. Ancak çift herhangi bir isim vermemiş, sadece bu ismin Kraliçe II. Elizabeth veya eşi Prens Philip olmadığını söylemişti.
  • Prens Harry ve Meghan Markle kraliyeti hedef aldı: Kurtlara yem oluyordum

    Bu süre zarfında Prens Harry, ABD'de yaklaşık 36.8 milyon sterlinlik bir kitap anlaşmasına imza atmış ve anı kitabında kraliyette yaşadığı sürece değineceği belirtilmişti.
  • Prens Harry ve Meghan Markle kraliyeti hedef aldı: Kurtlara yem oluyordum

    Ayrıca çift Netflix ile de yaklaşık 100 milyon dolarlık bir anlaşma yapmıştı.

    Çiftin kraliyete dair suçlamalarda bulunması beklenen Harry & Meghan adlı 6 bölümlük Netflix belgeselinin ilk 3 bölümü ise geçtiğimiz Perşembe yayınlamıştı. Kalan 3 bölümün fragmanı ise dün yayınlandı. Fragmanda Prens Harry'nin sözleri ise gündem oldu.
  • Prens Harry ve Meghan Markle kraliyeti hedef aldı: Kurtlara yem oluyordum

    Tanıtımda Prens Harry "Kardeşimi korumak için yalan söylemekten mutluydular, ama bizi korumak için asla gerçeği söylemeye istekli değildiler" diye konuştu.

    Tanıtımın hemen ardından ise Meghan Markle "Kurtlara yem oluyordum" derken görüldü.
  • Prens Harry ve Meghan Markle kraliyeti hedef aldı: Kurtlara yem oluyordum

    Çift, sarayı 'kurumsal manipülasyon' yapmakla da itham etti. 
  • Prens Harry ve Meghan Markle kraliyeti hedef aldı: Kurtlara yem oluyordum

    Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde de Meghan Markle Prens William ve Kate ile ilk tanışmalarındaki resmiyete değinmişti.

    Belgeselde Meghan, "Yırtık kot pantolon giymiştim ve yalınayaktım. Ben bir kucaklayıcıyım, her zaman bir kucaklayıcı oldum. Bunun İngilizler için bu kadar sarsıcı olduğunun farkında değildim. Dışarıdaki formalitenin içeriye de taşındığını fark ettim. Formalite her iki tarafta da devam ediyordu. Bu benim için şaşırtıcıydı" diyerek Prens William ve Galler Prensesi Kate tarafından resmiyetle karşılanmaya şaşırdığını belirtmişti.
  • Prens Harry ve Meghan Markle kraliyeti hedef aldı: Kurtlara yem oluyordum

    Öte yandan saraya yakın kaynaklar, Prens Harry'nin abisi ve tahtın 1 numaralı varisi Prens William'ın yaşananlar kardeşine çok kızgın olduğunu belirtti.
  • Prens Harry ve Meghan Markle kraliyeti hedef aldı: Kurtlara yem oluyordum

    Kaynaklar, Prens William'ın kardeşi ile ilişkisinde artık 'geri dönülmez ve onarılamaz' bir noktada olduklarını öne sürdü.
  • Prens Harry ve Meghan Markle kraliyeti hedef aldı: Kurtlara yem oluyordum

    * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.