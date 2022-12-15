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Prens Harry'den ailesine suçlama: Abim bana bağırdı, büyükannemi görmemi engellediler

İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılan Prens Harry ve Meghan Markle'ın beklenen belgeselinin son 3 bölümünde çift, doğrudan kraliyet ailesini hedef aldı.

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  • Prens Harry'den ailesine suçlama: Abim bana bağırdı, büyükannemi görmemi engellediler

    İngiltere Kralı Charles'ın oğlu Prens Harry ve ABD'li eşi Meghan Markle, 2020'de kraliyetteki üst düzey görevlerinden ayrılarak ABD'ye taşınmıştı.
  • Prens Harry'den ailesine suçlama: Abim bana bağırdı, büyükannemi görmemi engellediler

    Bu sürede ABD'li televizyoncu Oprah'a konuşan çift, kraliyetten bir üyeyi ırkçılıkla suçlamış ve bebeğin ten rengine dair konuşmaların sarayda döndüğünü açıklamıştı. Ancak çift herhangi bir isim vermemiş, sadece bu ismin Kraliçe II. Elizabeth veya eşi Prens Philip olmadığını söylemişti.
  • Prens Harry'den ailesine suçlama: Abim bana bağırdı, büyükannemi görmemi engellediler

    Bu süre zarfında Prens Harry, ABD'de yaklaşık 36.8 milyon sterlinlik bir kitap anlaşmasına imza atmış ve anı kitabında kraliyette yaşadığı sürece değineceği belirtilmişti.
  • Prens Harry'den ailesine suçlama: Abim bana bağırdı, büyükannemi görmemi engellediler

    Ayrıca çift Netflix ile de yaklaşık 100 milyon dolarlık bir anlaşma yapmıştı.

    Çiftin kraliyete dair suçlamalarda bulunması beklenen Harry & Meghan adlı 6 bölümlük Netflix belgeselinin ilk 3 bölümü geçtiğimiz Perşembe yayınlamıştı.
  • Prens Harry'den ailesine suçlama: Abim bana bağırdı, büyükannemi görmemi engellediler

    Bugün ise belgeselin kalan 3 bölümü yayınlandı ve çift saraya yönelik sert açıklamalarda bulundu. 
  • Prens Harry'den ailesine suçlama: Abim bana bağırdı, büyükannemi görmemi engellediler

    "BÜYÜKANNEMİ GÖRMEM ENGELLENDİ"

    Prens Harry, saraydan ayrılmalarının ardından 6 Ocak'ta Kanada'ya indiklerini ve Eylül'de hayatını kaybeden büyükannesi Kraliçe II. Elizabeth ile ölümüne kadar ara ara görüştüğünü belirtti.
  • Prens Harry'den ailesine suçlama: Abim bana bağırdı, büyükannemi görmemi engellediler

    Prens Harry "Bunu zor karşıladığımızı biliyordu. Londra'ya geldiğimizde planı olmadığını söyledi ve Meghan ile beni kalmamız için çağırdı. Bu konu hakkında kendisiyle çokça konuştuk" dedi ancak sonrasında planların değiştiğini söyledi. 

    Prens Harry "Ancak sonrasında kraliyetten acil bir mesaj aldık ve kraliçenin başka planları olduğunu söylediler ki bu büyükannemin söylediğinin tam tersiydi. Büyükannem ile konuştuğumda o da 'Bana programım olduğunu söylediler' dedi. Vay canına diye düşündüm. Bu enstitü sizin aileden biri olan kraliçeyi görmenizi engelliyor. Ancak asıl yaptıkları bir torunun büyükannesini görmesini engellemek" diyerek tepki gösterdi. 
  • Prens Harry'den ailesine suçlama: Abim bana bağırdı, büyükannemi görmemi engellediler

    "ABİM BANA BAĞIRIP, ÇAĞIRDI"

    Prens Harry, ayrılma konuşmaları yaptıkları dönemde abisinin kendisine bağırdığını ve bunun ne kadar korkunç bir olay olduğunu da belgeselde anlattı.

     

    Konuşmada Prens Harry "Ağabeyimin bana bağırıp çağırması ve babamın kesinlikle doğru olmayan şeyler söylemesi ve büyükannemin sessizce orada oturup her şeyi algılaması korkunçtu. Ama bir ailenin, özellikle Kraliçe'nin açısından bakarsak onun nihai görevinin, hedefinin ve sorumluluğunun kurum olduğunu anlamalısınız" dedi ve toplantının bir 'eylem planı' olmadan sona erdiğini belirtti.
  • Prens Harry'den ailesine suçlama: Abim bana bağırdı, büyükannemi görmemi engellediler

    "BEN OLMAZSAM HEPSİ BİTER DİYE DÜŞÜNDÜM"

    Meghan Markle, Oprah röportajında ilk kez anlattığı 'intihar' fikrini de belgeselde ifade etti. 

    Markle o anları "Eğer ben burada olmazsam, bütün bunlar yaşanmaz diye düşündüm. Ki bu olayın en korkutucu kısmı bu bence. Bir şeyleri çok net olarak varsayıyorsunuz" diyerek anlattı. Markle bir yerden yardım almayı istediğini ancak buna izin verilmediğini çünkü kurumun bu durumun sarayın itibarını etkileyebileceğini düşündüklerini öne sürdü.

     

    Prens Harry ise o ana ilişkin "Yıkılmıştım. Mücadele ettiğini biliyordum, ikimiz de mücadele ediyorduk ancak o noktaya gelebileceğini hiç düşünmemiştim" diye konuştu.

    Markle'ın annesi Doria Ragland ise kızının yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı.
  • Prens Harry'den ailesine suçlama: Abim bana bağırdı, büyükannemi görmemi engellediler

    "RÖPORTAJ SONRASI ABİM ARADI"

    Prens Harry, gündem olan Oprah röportajı sonrası kendisine mesaj attığını da o dönem kaydettiği bir video ile gösterdi. 

    Videoda Markle ABD'li oyuncu Tyler Perry ile konuşurken Prens Harry'nin eşine telefonundan mesaj gösterdiği görülüyor. Bunun üzerine Markle, Perry'e "Harry abisinden bir mesaj aldı" deyip görüşmeyi sonlandırırken Prens Harry'nin "ne yapacağımı bilmiyorum" dediği duyuluyor.

    Ancak mesajın içeriği belgeselde açıklanmıyor.
  • Prens Harry'den ailesine suçlama: Abim bana bağırdı, büyükannemi görmemi engellediler

    "BÜYÜKBABAM SESSİZCE, HUZURLU VE MUTLU ÖLDÜ"

    Prens Harry, büyükbabasının cenazesinde oldukça gergin olduğunu itiraf etti. 

    Ancak Harry "Büyükbabam sessizce, huzurlu ve mutlu bir şekilde vefat etti. Bunun için mutluyum" dedi.
  • Prens Harry'den ailesine suçlama: Abim bana bağırdı, büyükannemi görmemi engellediler

    "KRALİÇE İLE HARİKA ZAMANLAR GEÇİRDİM"

     

    Markle, Kraliçe ile ilk katıldığı etkinlikte onunla çok iyi zaman geçirdiğini de açıkladı. Markle "Onu Kraliçe olarak tanıyor ve saygı duyuyorudum ama o an eşimin büyükannesi olarak gördüm. Aile gibiydi. Çünkü kendi büyükannemle de çok iyi anlaşırdım ve onu severdim. İlk seyahatimizde birlikte kahvaltı yaptık ve üşümemem için benimle battaniyesiniz paylaştı. Çok güzel anılarım var" diye konuştu.
  • Prens Harry'den ailesine suçlama: Abim bana bağırdı, büyükannemi görmemi engellediler

    * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

     

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