Prens Harry: Hep kraliyet ailesinin üyesi olarak kalacağım

Prens Harry, İngiliz kraliyet ailesinin çalışan bir üyesi olarak görevinden ayrılmasının üzerinden altı yıl geçtikten sonra, ailedeki rolüyle ilgili yaygın inanışı yalanladı.

41 yaşındaki Sussex Dükü'ne, Ukrayna ziyareti esnasında bir TV kanalına verdiği röportajda, "Çalışan bir kraliyet üyesi değil" ifadesinin kendisini tanımlayıp tanımlamadığı soruldu.

Harry, bu soruya, "Hayır. Ben her zaman kraliyet ailesinin bir parçası olacağım" diye yanıt verdi.

Diğer kraliyet üyeleri gibi, yurt dışı gezilerine çıkmaya devam eden Harry, Ukrayna ziyareti için, "Burada doğuştan yapmaya yatkın olduğum işleri yapıyorum" ifadesini kullandı.

Prens ayrıca, "Biliyorsunuz, bunu yapmaktan keyif alıyorum. Bu gezilere katılmaktan ve daha önce hiç olmadığı kadar çok kişiyi desteklemekten, edindiğim arkadaşlardan ve bir şekilde haberlerden düşen konulara dikkat çekmekten keyif alıyorum" diye ekledi.

Harry, Ukrayna'daki devam eden savaştan etkilenenlere destek olmak gibi konuları gündeme getirmek için kraliyet statüsünün sağladığı platforma sahip olmaktan dolayı minnettar olduğunu da belirtti.

2020 yılında Prens Harry ve eşi Meghan Markle, kraliyet görevlerinden çekilmiş, ABD'ye taşınmıştı. Harry ve Meghan çifti, kraliyet görevlerini yürüttükleri dönemde yoğun bir medya baskısına maruz kaldıklarını belirtmişti.

Meghan Markle, eşi Prens Harry ile Avustralya'ya yaptığı son seyahat sırasında zorbalığa ve saldırılara maruz kaldığını söylemiş, "dünyanın en çok internet zorbalığına uğrayan kişisi" olduğunu belirtmişti.