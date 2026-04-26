        Prens Harry: Hep kraliyet ailesinin üyesi olarak kalacağım

        Prens Harry: Hep kraliyet ailesinin üyesi olarak kalacağım

        Prens Harry, artık kraliyet ailesi üyesi olmadığı şeklindeki yaygın düşünceye itiraz ederek, "Ben her zaman kraliyet ailesinin bir parçası olacağım" yanıtını verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Nisan 2026 - 11:19 Güncelleme:
        "Hep kraliyet üyesi olarak kalacağım"

        Prens Harry, İngiliz kraliyet ailesinin çalışan bir üyesi olarak görevinden ayrılmasının üzerinden altı yıl geçtikten sonra, ailedeki rolüyle ilgili yaygın inanışı yalanladı.

        41 yaşındaki Sussex Dükü'ne, Ukrayna ziyareti esnasında bir TV kanalına verdiği röportajda, "Çalışan bir kraliyet üyesi değil" ifadesinin kendisini tanımlayıp tanımlamadığı soruldu.

        Harry, bu soruya, "Hayır. Ben her zaman kraliyet ailesinin bir parçası olacağım" diye yanıt verdi.

        Diğer kraliyet üyeleri gibi, yurt dışı gezilerine çıkmaya devam eden Harry, Ukrayna ziyareti için, "Burada doğuştan yapmaya yatkın olduğum işleri yapıyorum" ifadesini kullandı.

        Prens ayrıca, "Biliyorsunuz, bunu yapmaktan keyif alıyorum. Bu gezilere katılmaktan ve daha önce hiç olmadığı kadar çok kişiyi desteklemekten, edindiğim arkadaşlardan ve bir şekilde haberlerden düşen konulara dikkat çekmekten keyif alıyorum" diye ekledi.

        REKLAM

        Harry, Ukrayna'daki devam eden savaştan etkilenenlere destek olmak gibi konuları gündeme getirmek için kraliyet statüsünün sağladığı platforma sahip olmaktan dolayı minnettar olduğunu da belirtti.

        2020 yılında Prens Harry ve eşi Meghan Markle, kraliyet görevlerinden çekilmiş, ABD'ye taşınmıştı. Harry ve Meghan çifti, kraliyet görevlerini yürüttükleri dönemde yoğun bir medya baskısına maruz kaldıklarını belirtmişti.

        Meghan Markle, eşi Prens Harry ile Avustralya'ya yaptığı son seyahat sırasında zorbalığa ve saldırılara maruz kaldığını söylemiş, "dünyanın en çok internet zorbalığına uğrayan kişisi" olduğunu belirtmişti.

        Gizli tanığın ifadesi sonrası Gülistan Doku, 18 noktada 40 kilometrelik alanda arandı

        Tunceli'de Gülistan Doku soruşturmasında geçen yıl ocak ayında gizli tanık ifadesinin ardından yapılan çalışmada; bulunan mezar yeri ile şüphe duyulan 17 noktada, yaklaşık 40 kilometrelik alanda yer altı görüntüleme cihazlarıyla arama yapıldı. (DHA)

        Prof. Dr. Naci Görür'den Bingöl'deki depremle ilgili paylaşım
        Prof. Dr. Naci Görür'den Bingöl'deki depremle ilgili paylaşım
        Trump'ın katıldığı yemekte silah sesleri!
        Trump'ın katıldığı yemekte silah sesleri!
        Trump'ın katıldığı yemek nasıl kaosa dönüştü?
        Trump'ın katıldığı yemek nasıl kaosa dönüştü?
        Trump'a yönelik suikast girişimleri ve tehditler
        Trump'a yönelik suikast girişimleri ve tehditler
        Aslantepe'de dev kapışma!
        Aslantepe'de dev kapışma!
        Okan Buruk mu, Tedesco mu?
        Okan Buruk mu, Tedesco mu?
        Uçaklarda powerbank kullanımında yeni dönem
        Uçaklarda powerbank kullanımında yeni dönem
        Eş cinayetinde gerekçeli karar açıklandı
        Eş cinayetinde gerekçeli karar açıklandı
        ABD'den Deepseek uyarısı!
        ABD'den Deepseek uyarısı!
        Uludağ'daki faciada 'itfaiye aracında su yoktu' iddiası!
        Uludağ'daki faciada 'itfaiye aracında su yoktu' iddiası!
        Sahile vuran kesik baş! Tüyler ürperten kadın cinayeti!
        Sahile vuran kesik baş! Tüyler ürperten kadın cinayeti!
        Toplumsal fenomene dönüştü
        Toplumsal fenomene dönüştü
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi
        Kayanın tepesine tırmandı
        Kayanın tepesine tırmandı
        Madeni paraların kenarları neden tırtıklı?
        Madeni paraların kenarları neden tırtıklı?
        'Sorun yok' paylaşımı
        'Sorun yok' paylaşımı
        ABD-İran görüşmesi gerçekleşmedi
        ABD-İran görüşmesi gerçekleşmedi
        Düğün cenazeye döndü! Ölü bulundular
        Düğün cenazeye döndü! Ölü bulundular
        Avrupa'da her 4 üniversiteden biri kan kaybediyor! Akademik başarı tek başına yetmiyor
        Avrupa'da her 4 üniversiteden biri kan kaybediyor! Akademik başarı tek başına yetmiyor