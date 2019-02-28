İngiliz Kraliyet Ailesi'nin çok konuşulan üyelerinden Meghan Markle, hamileliğinin 7. ayında baby shower partisi (bebek kutlaması) için ABD'ye uçmuş ve geçen hafta seyahatinden dönmüştü. Prens Harry ve Meghan Markle'ın bebeklerinin cinsiyetinin ABD'deki baby shower partisinde ortaya çıktığı öne sürüldü.

Kraliyet Ailesi'ni yakından takip eden bir Instagram hesabı, Meghan Markle'ın bebeğinin cinsiyetinin, geçen hafta New York'ta düzenlenen baby shower partisinden paylaşılan bir video ile ortaya çıktığını belirtti. Instagram'a sızan görüntü, baby shower'da pembe renginin öne çıktığını gösterdi. Paylaşımda ayrıca bebeğin kız olduğu iddia edildi. Öte yandan İngiliz basınında Meghan Markle'ın ikiz bebek sahibi olacağı da konuşulanlar arasında.

Heyecanla beklenen İngiltere Kraliyet Ailesi'nin yeni üyesinin nisan ayında dünyaya gelmesi bekleniyor.

Sussex Düşesi New York'ta oyuncu arkadaşları ve ünlü tenisçi Serena Williams ve Amal Clooney ile buluşup bebek kutlaması yapmıştı. Yakın arkadaşı Serena Williams tarafından seçilen baby shower partisindeki lüks otel odasının geceliğinin 75 bin dolar olduğu İngiliz basınında yer almıştı.