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Her hareketiyle İngiliz ve dünya basınının dikkatini çeken Sussex Düşesi Meghan Markle, hamileliğinin 7. ayında gizlice ABD'ye uçtu. Prens Harry ile evlenip İngiliz Kraliyet Ailesi'ne katılan Markle, New York'ta oyuncu arkadaşları ve ünlü tenisçi Serena Williams ile buluşup bebek kutlaması (baby shower) yaptı.