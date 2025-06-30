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        Haberler Dünyadan Prens William annesi Prenses Diana için doğum günü planı yaptı - magazin haberleri

        Prens William annesi Prenses Diana için doğum günü planı yaptı

        Prens William, merhum annesi Prenses Diana'nın doğum günü için büyük bir plan hazırladı. Yarınki programıyla, yaşasaydı 64 yaşına girecek olan annesini onurlandıracak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2025 - 16:12 Güncelleme: 30.06.2025 - 16:19
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        Annesinin doğum gününe özel kutlama
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        Prens William, 1997'de hayatını kaybeden annesi Prenses Diana'nın 64'üncü doğum günü için büyük bir plan hazırladı. People'ın haberine göre, Galler Prensi evsizliği sona erdirmek için geliştirdiği çalışmalar için annesinin doğum günü olan 1 Temmuz'u seçti.

        William, evsizliği 'nadir, kısa ve tekrarlanmayan' hale getirmeyi amaçlayan Homewards girişiminin ikinci yıl dönümünü kutlamak için İngiltere'nin kuzeyindeki Sheffield'a gidecek. Evsizler için konut gelişimini destekleme projesini yerinde denetleyecek. Bu çalışmada William, annesinden ilham almıştı. William, çocukken kardeşi Harry ve annesiyle birlikte barınma evlerini ziyaret ediyordu. Annesinden evsizlik konusundaki meşaleyi devralan William, Diana'nın bir zamanlar desteklediği Centrepoint ve The Passage gibi kuruluşların patronu oldu.

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        Prens William, 1 Temmuz ziyaretinde, Homewards aracılığıyla yerel olarak uyarlanmış çözümler uygulayan altı İngiltere bölgesinin temsilcileriyle bir araya gelerek güne başlayacak.

        Daha sonra, evsiz kalma riski taşıyan gençleri belirlemeyi ve hedefli destek sunmayı amaçlayan yeni bir erken müdahale modelinin etkisini görmek için Sheffield'daki bir okulu ziyaret edecek. William ayrıca Sheffield'ın Yenilikçi Konut Projesi'ne taşınan ilk sakinleri de ziyaret edecek.

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        #Prenses Diana
        #prenses william
        #kraliyet
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        #evsiz
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