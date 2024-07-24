Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Prens William'ın kazancı ortaya çıktı - Magazin haberleri

        Prens William'ın kazancı açıklandı

        Prens William'ın gelirinin büyük bölümünü oluşturan Cornwall Dükalığı'ndan 2023 - 2024 mali yılı için elde ettiği kazanç açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2024 - 13:15 Güncelleme: 24.07.2024 - 13:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Birleşik Krallık tahtının ilk varisi olan Prens William'ın Cornwall Dükalığı mülkünü yönettiği ilk yılında on milyonlarca dolar kazandığı ortaya çıktı.

        Cornwall Dükalığı, İngiltere'deki iki kraliyet dükalığından biri. Hüküm süren Birleşik Krallık hükümdarının en büyük oğluna, doğumda veya ebeveyni tahta geçtiğinde veriliyor. Tahtın varisi Cornwall Dükü ünvanına sahip oluyor.

        Dükalığa ait varlıkları kişisel çıkar için satamıyor, ancak bu arazilerden gelen gelirleri kullanabiliyor. Cornwall Dükalığının geliri, tahtın varisi Galler Prensi'nin hazinesine aktarılıyor. Dükalık hem turizm hem de tarımsal üretimde önemli gelir elde ediyor.

        2

        Prens William, babası Kral Charles tahta çıktığında kendisine miras kalan Cornwall Dükalığı mülkünün yıllık gelirinden 30 milyon dolar civarında kazanç elde etti.

        Cornwall Dükalığı'nın yayınladığı yıllık raporda, Prens William'ın Cornwall Dükü olarak 2023 - 2024 mali yılı için 23.6 milyon sterlin (1.001.062.440 TL) tutarında geliri kullandığı açıklandı.

        3

        Bu meblağın Prens William, Prenses Kate ve 3 çocuklarının resmi ve hayır işleriyle özel harcamalarında kullanıldığı belirtildi.

        4

        42 yaşında Prens William, bilinen anlamda bir maaş almıyor. Bunun yerine yıllık masrafları büyük ölçüde, tahtın varisine fon sağlamak amacıyla Kral III. Edward tarafından 1337'de kurulan bir mülk olan Cornwall Dükalığı tarafından karşılanıyor.

        5

        Değeri, 2022'de 1.5 milyar dolar olarak ölçülen bu geniş mülk, İngiltere ve Galler'deki 23 bölgede 130 bin dönümlük bir alana yayılıyor. Mirasçıyı ve ailesini desteklemek için kullanılan arazi, çiftlikler, evler ve diğer varlıkları içeriyor.

        6

        Prens William'ın, Cornwall Dükalığı'ndan elde ettiği gelirin tamamı üzerinden, belirtilmeyen ev harcamaları düşüldükten sonra gelir vergisi ödeyeceği biliniyor.

        #Prens William
        #Prenses Kate Middleton
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Çöp balonu gerginliği sürüyor!
        Çöp balonu gerginliği sürüyor!
        Mou'nun Fener'ine lazım olanlar..
        Mou'nun Fener'ine lazım olanlar..
        Polisten kaçıyordu... 2 genç yola savruldu!
        Polisten kaçıyordu... 2 genç yola savruldu!
        Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi!
        Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi!
        Denizde taciz iddiasında linç girişimi!
        Denizde taciz iddiasında linç girişimi!
        Eleme sihirbazı!
        Eleme sihirbazı!
        'Oğlumu woke hareketi öldürdü'
        'Oğlumu woke hareketi öldürdü'
        El öpmeye gittiler
        El öpmeye gittiler
        Trump'a suikast girişiminde yeni görüntüler!
        Trump'a suikast girişiminde yeni görüntüler!
        Tekne tatilinde 10'uncu gün
        Tekne tatilinde 10'uncu gün
        AYM'den flaş imar affı kararı
        AYM'den flaş imar affı kararı
        Aslan'ın 'Bah'tı kapalı!
        Aslan'ın 'Bah'tı kapalı!
        Beren Su 13 yaşındaydı... Asansörde ölüm!
        Beren Su 13 yaşındaydı... Asansörde ölüm!
        Babası ve üvey annesine kanlı pusu kurmuştu! Cani evlat konuştu!
        Babası ve üvey annesine kanlı pusu kurmuştu! Cani evlat konuştu!
        "Dış yükümlülükleri azaltıyoruz"
        "Dış yükümlülükleri azaltıyoruz"
        EYT’nin maliyeti ne kadar?
        EYT’nin maliyeti ne kadar?
        Sosyal medyadaki yemek içerikleri "hedonik açlığı" tetikliyor
        Sosyal medyadaki yemek içerikleri "hedonik açlığı" tetikliyor
        'Altına Hücum' olsun
        'Altına Hücum' olsun
        "Dijital dünya ilerliyor biz geride kalıyoruz"
        "Dijital dünya ilerliyor biz geride kalıyoruz"