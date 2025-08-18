Prens William ve Prenses Kate Middleton'ın yeni komşularından evlerini boşaltmaları istendi

Galler Prensi William ile Prenses Kate Middleton, 2022'den bu yana oturdukları Windsor'daki 4 yatak odalı, Adelaide Cottage adlı evlerinden taşınıyor. Prens William ile Prenses Kate, kraliyet kaynaklarına göre Windsor Great Park bölgesindeki 8 yatak odalı Forest Lodge adlı evi, bu yılın ilerleyen zamanlarında, "Sonsuza dek kalacakları yuva" haline getirmeye hazırlanıyor.

Çiftin ve üç çocuğunun, William, babası Kral Charles'ın ardından kral olduktan sonra bile ikinci derece koruma altındaki mülkte kalmayı planladıkları söyleniyor. İkinci derece koruma altındaki Forest Lodge, karakterini korumak için çalışma gerektiren özel bir öneme sahip oluyor.

İngiliz basını, Prens William ile Prenses Kate'in yeni eve taşınması için komşu iki ailenin evlerini terk etmelerinin istendiğini yazdı. Kraliyet ailesinin taşınacağı Berkshire'daki 300 yıllık malikanenin yanındaki kulübe tipi evlerde yaşayan iki ayrı aileden, bu yaz başlarında mülklerini boşaltmalarının istendiği ortaya çıktı.

Forest Lodge'un ahırlarından dönüştürülen evlerin, hükümdarın mülklerini yöneten Crown Estate tarafından kiraya verildiği anlaşıldı. Evlerini terk etmeleri istenen kiracıların bu talep karşısında oldukça şaşkın oldukları belirtildi.