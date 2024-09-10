Prenses Kate Middleton ve Prens William ilk kez kameralar önünde aşka geldi

Mark Borkowski ayrıca; "Kate'in yolculuğu derin ve son derece kişisel, ancak duygunun küçük, güçlü dozlarda kontrol edilebileceğini ve silah haline getirilebileceğini öğrenmişler. Bunu cilalı bir film aracılığıyla, bir yandan insalarla ilişkilendirilebilir görünmeye devam ederken bir yandan da saygınlığı ve kontrolü koruyorlar" dedi.

Kate Middleton, videosunda; "Yaz sona ererken kemoterapi tedavimi nihayet tamamlamış olmanın ne kadar rahatlatıcı olduğunu anlatamam. Son 9 ay bir aile olarak bizim için inanılmaz derecede zor geçti. Bildiğiniz gibi hayat bir anda değişebiliyor ve biz de fırtınalı sularda ve bilinmeyen yollarda ilerlemenin bir yolunu bulmak zorunda kaldık" dedi.