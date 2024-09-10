Prenses Kate Middleton ve Prens William ilk kez kameralar önünde aşka geldi
Prenses Kate Middleton, kanser teşhisi sonrası başladığı kemoterapi sürecini tamamladığını samimi görüntülerin olduğu bir aile videosuyla duyurdu. Kraliyet görevlerini yerine getirirken kurallar gereği kameralar karşısında birbirlerine temas etmekten kaçınan Prenses Kate ve Prens William, yeni videolarında ilk kez sarılırken ve birbirlerini öperken görülüyor. Prenses ve prensin görüntülerdeki halleri, İngilizler tarafından kraliyetin modernleşme işareti olarak yorumlandı
İngiltere kraliyet ailesinin gözde ismi Prenses Kate Middleton, ocak ayında geçirdiği karın ameliyatı sonrası kanser teşhisi almasının ardından başladığı kemoterapi sürecini tamamladı. Prenses, bu haberi, samimi görüntülerin olduğu bir aile videosuyla duyurdu.
Yaklaşık üç dakikalık videoda teşhis sonrası geçen sürenin kendisi ve ailesi için zorluğunu anlatan 42 yaşındaki Prenses, kanser teşhisinin, “hayatın nasıl bir anda değişebileceğini gösterdiğini” söyledi.
İngiltere'nin Norfolk kırsalında çekildiği öğrenilen görüntülerde Kate Middleton'a eşi Galler Prensi William ve üç çocuğu Prens George (11), Prenses Charlotte (9) ve Prens Louis (6) eşlik ediyor. Videoda ayrıca, Prenses Kate'in annesi Carole ve babası Michael Middleton'ın görüntüleri de yer alıyor.
Prenses Kate'in kendisinin seslendirdiği videoda, resmi görevleri esnasında kameralar karşısında birbirlerine dokunmaktan kaçınan kraliyet çifti, birbirlerine sarılırken, el ele tutuşurken ve öpüşürken görülüyor.
Kraliyeti yakından takip eden gazeteciler, videodaki samimi aile görüntüsü çekimlerinin, modernleşen kraliyeti gösterdiği yorumunu yaptı.
Kate ve William çifti, bir tek 2011'de evlendiklerinde, Buckingham Sarayı'nın balkonunda birbirlerini öperek beklenen kraliyet düğünü fotoğrafını vermişti.
"BU VİDEO BİR İLK"
Kemoterapinin bittiğinin açıklandığı video sonrası pek çok kraliyet hayranı, sevinçlerini dile getiren mesajlar gönderdi.
Daily Mail'e konuşan medya imajı uzmanı Mark Borkowski, 'gösterişli video'ya övgüler yağdırdı ve filmin "komutada kalırken ailenin savunmasızlığını gösterme" becerisini övdü. Borkowski; "Kate'in filmi çığır açan bir video. Ev halkı ön planda. Unutmayalım ki bu yılın başında sessiz kalarak kanser anlatısının kontrolünü kaybettiler. İlk hatalardan ders aldılar. Kraliçe'nin hayaleti hâlâ halkla ilişkiler makinesini yönetiyor ama bu video destansı. Bu çığır açıcı video, bir ilk. Kraliyet ailesinin imajını kontrol etme biçiminde tektonik bir değişim" yorumunu yaptı.
Mark Borkowski ayrıca; "Kate'in yolculuğu derin ve son derece kişisel, ancak duygunun küçük, güçlü dozlarda kontrol edilebileceğini ve silah haline getirilebileceğini öğrenmişler. Bunu cilalı bir film aracılığıyla, bir yandan insalarla ilişkilendirilebilir görünmeye devam ederken bir yandan da saygınlığı ve kontrolü koruyorlar" dedi.
Kate Middleton, videosunda; "Yaz sona ererken kemoterapi tedavimi nihayet tamamlamış olmanın ne kadar rahatlatıcı olduğunu anlatamam. Son 9 ay bir aile olarak bizim için inanılmaz derecede zor geçti. Bildiğiniz gibi hayat bir anda değişebiliyor ve biz de fırtınalı sularda ve bilinmeyen yollarda ilerlemenin bir yolunu bulmak zorunda kaldık" dedi.
Bu sürecin, her şeyden önce kendisi ve eşi Prens William'a, çoğu zaman hafife alınan hayattaki basit fakat önemli şeyler için düşünmeyi ve minnettar olmayı hatırlattığını dile getiren Galler Prensesi, şunları söyledi: Kanserden uzak kalmak için elimden geleni yapmak artık odak noktam. Kemoterapiyi bitirmiş olmama rağmen, sağlığıma kavuşma ve tam iyileşme yolum uzun ve her günü olduğu gibi kabul etmeye devam etmeliyim.
OCAKTA AMELİYAT OLMUŞTU
Prenses Kate, ocakta karın bölgesinden bir ameliyat geçirmişti. Ameliyat nedeniyle resmi görevlerine mart sonundaki Paskalya'ya kadar ara verdiği belirtilen Middleton, kanser olduğunu 22 Mart'ta yayınladığı videoyla açıklamıştı.