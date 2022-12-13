'Prestij Meselesi'nden yeni fotoğraflar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Prestij Meselesi'nden yeni fotoğraflar

Mahsun Kırmızıgül'ün 3 Şubat'ta vizyona girecek olan 'Prestij Meselesi' filminden yeni fotoğraflar geldi

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • 'Prestij Meselesi'nden yeni fotoğraflar - Magazin haberleri

    Mahsun Kırmızıgül'ün yeni filmi 'Prestij Meselesi'nde Ali Sürmeli, Zafer Ergin, Erdal Özyağcılar, Melek Baykal, Meral Çetinkaya, Celil Nalçakan, Erkan Petekkaya, Murat Han, Nursel Köse gibi usta oyuncular yer alıyor.
  • 'Prestij Meselesi'nden yeni fotoğraflar - Magazin haberleri

    Mahsun Kırmızıgül, Murat Han

    Bir umut hikayesini konu alan film, 'Prestij Müzik' ailesinin doğuşu ve yükselişini anlatırken, Türkiye’nin dönemsel geçmişine de ışık tutmaya hazırlanıyor.
  • 'Prestij Meselesi'nden yeni fotoğraflar - Magazin haberleri

    "ONA ÇOK ŞEY BORÇLUYUZ"

    Öte yandan Mahsun Kırmızıgül, daha önce 'Prestij Meselesi' filminin kendisi için ayrı bir yeri olduğunu belirterek, "Bu bir otobiyografi filmi. Hem benim yaşantımdan kesitler var hem sevdiğim dostlarımın yaşantılarından... En önemlisi de ülkenin dört bir yanından bizleri bulan, bizlerle yol yürüyen bir yıldız avcısının, Hilmi Topaloğlu'nun hayatını anlatıyor. Biz ona çok şey borçluyuz. Onunla tanışmamız ve yan yana gelmemiz tamamen kader" demişti.
  • 'Prestij Meselesi'nden yeni fotoğraflar - Magazin haberleri

    "BU FİLMİ O İKİ KELİME İÇİN YAPTIM"

    Mahsun Kırmızıgül, Unkapanı Plakçılar Çarşısı'nda 9 yılının geçtiğini vurgulayarak, şunları aktarmıştı:

    Hilmi Topaloğlu'yla Unkapanı'ndaki basamaklarda tanıştım. O günü hayatımın sonuna kadar hiç unutmayacağım. Geçmişte yaptığım kasetler kötüydü, satılmamıştı. Tüm umudu kaybetmiştim. Tam o esnada Hilmi Topaloğlu, beni o basamaklarda durdurup, 'Sen Mahsun Kırmızıgül müsün?' diye sordu. Ben de 'Evet' deyince, 'Sen bir starsın.' demişti bana. Bugün bu filmi o iki kelime için yaptım.
  • 'Prestij Meselesi'nden yeni fotoğraflar - Magazin haberleri

    "ZORLANMADIM"

    Senaryo gerçeklere dayalı olduğu için filmin samimi olduğuna işaret eden ünlü isim, "Bu Tanrı'nın yazdığı bir senaryo aslında. Benim kalem oynattığım yer çok azdır. Bir ya da iki yerde kurmaca var. Geneli gerçek hikayelere dayandığı için çok zorlanmadım" ifadelerini kullanmıştı.
  • 'Prestij Meselesi'nden yeni fotoğraflar - Magazin haberleri

    Meral Çetinkaya
  • 'Prestij Meselesi'nden yeni fotoğraflar - Magazin haberleri

    Celil Nalçakan
  • 'Prestij Meselesi'nden yeni fotoğraflar - Magazin haberleri

    Nursel Köse 
  • 'Prestij Meselesi'nden yeni fotoğraflar - Magazin haberleri

    Erdal Özyağcılar
  • 'Prestij Meselesi'nden yeni fotoğraflar - Magazin haberleri

    Melek Baykal
  • 'Prestij Meselesi'nden yeni fotoğraflar - Magazin haberleri

    Zafer Ergin
  • 'Prestij Meselesi'nden yeni fotoğraflar - Magazin haberleri

    Ali Sürmeli
  • 'Prestij Meselesi'nden yeni fotoğraflar - Magazin haberleri

    Erkan Petekkaya
  • 'Prestij Meselesi'nden yeni fotoğraflar - Magazin haberleri

    Celil Nalçakan

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.