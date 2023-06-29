Prigojin nerede? Kremlin'den açıklama

Wagner krizinin çözüm sürecine değinen Peskov, "Bazı şahıslar tarafından büyük çalışmalar yapıldı. Devlet Başkanı (Putin), olayların en kötü senaryo ile gelişimini engelleme amacıyla irade gösterdi. En kötü senaryonun yaşanmaması için bazı anlaşmalar sağlandı ve Putin bazı şeyleri vadetti. Sağlanan anlaşmalar uygulanıyor. Putin'in verdiği söz uygulanıyor. Elbette, her tarafın verdiği sözünü kesinlikle uygulamasını istiyoruz." diye konuşmuştu.