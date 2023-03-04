SSK VE BAĞ-KUR ÇALIŞMASI OLANLAR 9000 GÜNÜ TAMAMLAMAK ZORUNDA MI?

01.09.1993 tarihinde sigorta girişim var. 1973 doğumluyum. Toplam 7803 günüm bulunuyor. 1993 -2006 arası SSK, 2006-2016 arası 3000 gün BAĞ-KUR’lu çalıştım. 9000 günü tamamlamak için 1197 gün eksiğim bulunuyor. Bu eksik günleri SSK’dan tamamlasam olur mu? 9000 günden emeklilik için ille de BAĞ-KUR’lu mu olmam gerekir? Daha doğrusu, 9000 günü tamamlarsam nereden emekli olurum? (Harun O.)

EYT Kanunu kapsamında, 9000 günü tamamlamayı beklemeden SSK’dan emekli olabilirsiniz. Aslında SSK’dan emeklilikte prim günü eksiğiniz yok fakat birden fazla statüde çalışmış olduğunuz için son 2520 günlük prim en çok hangi statüden yatırıldı ise o statüden emekli olursunuz. Bu da 2016 sonrasındaki SSK’lı günlerinizi 1261’e tamamlamanız gerektiği anlamına gelir. Halen 300 gün SSK çalışmanız olduğuna göre, 961 gün daha SSK’lı çalışmaya devam ederseniz, 9000 günün dolmasını beklemeden emekli olabilirsiniz. Bu da 10 ay daha erken emeklilik demektir.