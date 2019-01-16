OTOMATİK ÇÖZÜM
SGK, önceki yıllarda, prim günlerinin eksik olduğu sonradan tespit edilen kişilerin emekli aylığını kesip, son beş yılın maaşlarının iade edilmesini istiyordu. Ancak, SGK, 5 Aralık 2017 tarihinde Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde değişiklik yaparak, sorunu otomatik çözüme kavuşturdu.
Yapılan değişikliğe göre, emekli aylığı bağlanmış olanlardan, prim ödeme gün sayısı şartının sigortalının kasıtlı veya kusurlu davranışlarından kaynaklanmayan nedenlerle yerine getirilmediği sonradan tespit edilenlere, eksik prim günlerini tamamlama hakkı sağlanacak.
EKSİK PRİMİ TAMAMLAMAK İÇİN ÜÇ SEÇENEK
Eksik prim günü bulunduğu sonradan ortaya çıkan emeklilere, eksik günleri tamamlamak için üç seçenek sunulacak. Seçenekler şöyle:
- Sigortalının öncelikle askerlik, doğum, yurt dışı borçlanma hakkı bulunup bulunmadığına bakılacak. Borçlanma hakkı olanlar, güncel asgari ücret üzerinden prim ödeyerek eksik günlerini tamamlayabilecek.
- Borçlanma hakkı bulunmayan veya borçlanmaya rağmen eksik günlerini tamamlayamayanlar, emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primi ödeyerek bir işte çalışmışlarsa, bu çalışmaları eksik günlerine sayılacak. Örneğin, emekli olduktan sonra bakkallık yapan bir kişinin, 2016 yılına kadar sosyal güvenlik destek primi ödediği günler, eksik günlerine sayılacak.
- Her iki kolaylıktan da yararlanamayanlara isteğe bağlı sigortalı veya tarım sigortalısı primi ödeme olanağı sağlanacak.
EMEKLİ AYLIĞINI ARTIRABİLECEK
Prim gününün eksik olduğu sonradan tespit edilen kişilerin emekli aylığı kesilmeyecek. Yeni düzenleme dolayısıyla bunların aylıkları da artabilecek. Askerlik, doğum veya yurt dışı borçlanması yaparak eksik günleri tamamlayanların aylıkları değişmeyecek. Fakat, sosyal güvenlik destek primi ya da isteğe bağlı sigorta primi ödemek suretiyle eksik günleri tamamlayanların emekli aylıkları, ödedikleri prim gününe bağlı olarak artacak.
PRİM, EMEKLİ AYLIĞINDAN DÜŞÜLECEK
Eksik günlerin tamamlanması için yapılacak ödemeler, emekli aylığından kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilecek. Ödemenin 24 ay içinde yapılması halinde faiz uygulanmayacak. 24 aylık sürenin dolduğu tarihten sonra yapılacak ödemelerde ise bu süre sonundan itibaren yasal faiz alınacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.