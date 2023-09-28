Probiyotikler neden düzenli tüketilmeli? Probiyotikleri düzenli tüketmeniz için 5 ana neden

Probiyotikler neden düzenli tüketilmeli? Probiyotikleri düzenli tüketmeniz için 5 ana neden

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1. BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DESTEKLER

Probiyotikler bağışıklık sistemini destekleyen ve güçlendiren yararlı bakterileri içerir. Genellikle fermente gıdalar içerisinde bulunurlar ve mukozal sisteme iyi geldiği için hastalıklara yakalanma oranını düşürür. Kolon kanseri, irritanl bağırsak sendromu ile laktoz intoleransı gibi gastrointestinal problemlerin önlemlenmesine yardımcı olurlar.

Probiyotik yoğurtlar ve fermente gıdalar, kalsiyum, protein ile B vitamini açısından yüksektir. Enfeksiyonlara karşı koruyucu etki göstererek, enfalamasyona neden olan bakterileri de vücuttan uzak tutar.