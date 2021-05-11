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HaberlerSağlıkProf. Dr. Enginyurt açıkladı: Tam kapanma 19 Mayıs haftasına uzatılırsa yaza temiz girebiliriz - Haberler
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Prof. Dr. Enginyurt: Tam kapanma 19 Mayıs haftasına uzatılırsa yaza temiz girebiliriz

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, tam kapanmada kentte alınan tedbirlerin sonuç verdiğini belirterek, "Kontrollü tam kapanma 19 Mayıs haftasını da kapsayacak şekilde uzatılırsa yaz ayına temiz bir ülke ve normalleşmiş olarak girebiliriz" dedi

Prof. Dr. Enginyurt açıkladı: Tam kapanma 19 Mayıs haftasına uzatılırsa yaza temiz girebiliriz - Haberler
Prof. Dr. Enginyurt: Tam kapanma 19 Mayıs haftasına uzatılırsa yaza temiz girebiliriz
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DHA

Şubat ve mart ayında vaka sayılarında Türkiye´de ilk sırada yer alan Ordu, alınan tedbirlerle 14´üncü sıraya kadar geriledi. Sağlık Bakanlığı'nın haftalık koronavirüs haritasına göre kentte vaka oranı 316,52'den 260,94´e düştü.

Vaka sayılarındaki yaşanan düşüşü değerlendiren ODÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, kontrollü tam kapanma kararının olumlu sonuç verdiğini ve başarıya ulaştığını söyledi. Tam kapanmanın 19 Mayıs haftasını da kapsayacak şekilde uzatılmasını talep eden Prof. Dr. Enginyurt, "Türkiye´de kontrollü tam kapanma tabiri yerindeyse tam anlamıyla başarıya ulaşmıştır. Hatta tahminimizin de ötesinde bir başarıya ulaşmıştır. Bu çok güzel bir sonuçtur. Dün akşamki verilere bakacak olursak, 13 bin vaka var. Önümüzdeki günlerde kapanma devam edeceği için bunun 5 bine düşmesini bekliyorum. Zaten hedeflenen rakam da 5 bindi. Önümüzde haziran, temmuz ayı var. Artık vatandaşlarımız çok bunaldı, çok sıkıldı. Ekonomik açıdan da ruhsal açıdan da ciddi bir sıkıntı var. Bunun önüne geçebilmek için biraz daha dişimizi sıkışıp, önümüzdeki 19 Mayıs haftasını da kapsayacak şekilde kontrollü tam kapanmayla, devamında Türkiye´nin ve tüm dünyanın olduğu gibi normalleşme sürecine girmesini bekliyorum" diye konuştu.

`GEÇEN YAZDAN DAHA İYİ BİR DURUMDA OLACAĞIZ´

Prof. Dr. Enginyurt, havaların ısınmasıyla virüsün etkisini de kaybedeceğine dikkat çekerek, "Geçen yazdan daha iyi bir durumda olacağız bu yaz. Neden? Çünkü geçen yıl elimizde aşı yoktu. Şimdi elimizde aşı var. O nedenden ötürü çok az bir sabırla bu işin üstesinden gelinebilecek gibi duruyor. Veriler gerçekten çok güzel. Bayram sonrasında normalleşme sürecine çok rahatlıkla tüm Türkiye olarak gireceğiz. Bir de geçen yıl olduğu gibi havaların ısınmasıyla bu virüs replikasyonu sıcak havayı sevmediği için havaların ısınmasıyla doğal olarak vaka sayıları düşecek. Yani her şey bizim avantajımıza olacak. Çok azcık bir sabırla bu işin üstesinden Türkiye gelecek" şeklinde konuştu.

`KARADENİZ İNADI KIRILDI ARTIK´

Karadeniz´de vatandaşların artık kurallara uyduğunu kaydeden Prof. Dr. Enginyurt, "Özellikle İstanbul´dan Karadeniz´e gelen ve akan ciddi bir nüfus vardı ama bu nüfusun da ciddi anlamda polikliniklerde bir yoğunluğa neden olmadığını görüyoruz. Demek ki vatandaşlarımız kurallara uydu ki vaka sayıları düşüyor. Ordu olarak 14´üncü iliz. Vaka sayılarında düşüşe devam ediyoruz. Karadeniz´deki diğer iller de aynı şekilde düşüş içerisinde. Karadeniz inadı kırıldı artık. Vatandaş olarak baktığımızda sokakta bir araç trafiği görüyoruz ama bu Covid-19´un yayılmasına neden olmuyor. Önemli olan tedbir şuydu; sokakta ve belli kesimlerde, mağazalarda, toplanmanın, kalabalığın önüne geçmekti. Bu sağlanmış oldu. Araç trafiği neden var? İşine gitmekte olan resmi bir şekilde hareket eden insanların altındaki araçlar var. Aynı şekilde İstanbul veya bayram sonrası dönüşlerde de araçlarla dönüş olacağı için sadece duraklama noktalarında sosyal mesafeye dikkat edildiğinde bayram sonrası vaka artışı olmayacağı kanaatindeyim. Eğer gittikleri illerde sosyal mesafeye dikkat ettilerse döndüklerinde herhangi bir izolasyona gerek yok" ifadelerini kullandı.

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