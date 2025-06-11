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        Haberler Magazin Prof. Dr. Gazi Yaşargil'in vefatı ünlüleri yasa boğdu - Magazin haberleri

        Prof. Dr. Gazi Yaşargil'in vefatı ünlüleri yasa boğdu

        "Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı" seçilen Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti. Yaşargil'in vefatının ardından ünlü isimler de üzüntüsünü dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2025 - 14:19 Güncelleme: 11.06.2025 - 14:20
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        Ünlüler üzüntüsünü paylaştı
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        "Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı" seçilen Prof. Dr. Gazi Yaşargil, 100 yaşında hayatını kaybetti. Yaşargil'in vefatını Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu; "Alanında yürüttüğü eşsiz çalışmalarla “Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı” seçilen Prof. Dr. Gazi Yaşargil Hocamızın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bilime adadığı ve bir asra yaklaştığı ömründe hepimiz için örnek teşkil eden nice işe imza atmıştı. Onun hatırasını yaşatmak için elimizden geleni yapacağız. Mekânı cennet, makamı ali olsun" sözleriyle duyurdu.

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        Prof. Dr. Gazi Yaşargil'in vefatının ardından ünlü isimler de üzüntülerini dle getirdi.

        Zafer Algöz: Dünya çapında gururumuz… Prof. Dr. Gazi Yaşargil üstadımız vefat etmiş. Ülkemizin başı sağolsun.

        Cem Davran: Prof. Dr. Gazi Yaşargill yıllar önce hayatımıza dokundu, (veliahtı Uğur Türe ile birlikte) özel bir hikâyemiz oldu. “Bu uru bu kadar erken seviyede tek bir teknoloji farkeder, anne” sözü kulaklarımda. Mekânı cennet olsun, ruhu şad olsun.

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