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Prof. Dr. Gökçen Orhan'ın ilk romanı 'Emanet Kalp'

Yeni bir kalp? Peki kendi kalbim nerede? Beni yarı yolda bırakan, artık vücuduma yetmeyen kalbim... Ona ne oldu? Şimdi, "uyum sağladı" denilen bu kalp kimin? Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Gökçen Orhan'ın ilk romanı 'Emanet Kalp' yayımlandı

Prof. Dr. Gökçen Orhan'ın ilk romanı 'Emanet Kalp'
'Emanet Kalp' yayımlandı
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HABERTURK.COM

"Sakin olun, her şey yolunda. Artık yeni bir kalbiniz var." Hayatının yeni dönemine bu sözleri işiterek başladı Ömer. Gece yarısı şehrin diğer ucundaki bir eve düşen haber, getirdiği büyük acılarla beraber, başka hayatlara umudu taşıyordu. Kalbin atmaya başladığı ilk an gibi, en başından bu yana sarmaş dolaş olan ikilik o gece de hüküm sürüyordu: keder ve sevinç, kayıp ve kazanç, bitiş ve başlangıç, düğün ve cenaze.

Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Gökçen Orhan'ın, uzun yılların tecrübesi ve birikimiyle kaleme aldığı Emanet Kalp; yapılan her organ bağışının, tükenen çarelere umut oluşunu anlatıyor. Her satırıyla, hayatın bize bağışlanmış büyük bir armağan olduğunu ve her şey tamamlandığında, bu kez armağan sunmanın sırasının belki de bizlere geldiğini anımsatıyor. Prof. Dr. Kalp ve Damar Cerrahı Gökçen Orhan'ın ilk romanı Emanet Kalp, Hep Kitap logosuyla raflardaki yerini aldı.

Cerrah masasından, yazar masasına; başarıyla gerçekleştirilen binlerce ameliyattan hikâye anlatıcılığına geçişini bir "anlatma-aktarma" ihtiyacı olarak gören Gökçen Orhan, uzun yılların tecrübesi ve birikimiyle, "en iyi bildiğim iş olan kalp cerrahisi ve kalp nakliyle ilgili bir hikâye anlattığını" belirtiyor. Emanet Kalp, sadece kalp cerrahisi ve kalp nakliyle ilgili bir roman olmaktan çok daha geniş bir çerçeveyi okura samimiyetle sunuyor.

Okuru sevgi ve zamanlamanın, dostluğun ve ihanetin, sınıfın ve paranın arasında parlak diyaloglar ve hızlıca değişen lakin birbirine zincirleme bağlantılı sahnelerle bir keşfe çıkarıyor Gökçen Orhan.

Cerrah masalarından, yazı masasına şaşırtıcı derecede başarılı bir geçiş yapan Profesör Doktor Gökçen Orhan, hikâye kurmanın ve karakter yazmanın matematiğini çözerken işin içine en önemli etkeni de katıyor: Karakterlerin kalbi, hikâyenin evi. Okurun kalbi, her bir karakterle kurduğu "yuva-aitlik-benlik" hissi. Birçoğu çağrılıyor, ancak çok azı seçiliyor...

Gökçen Orhan Hakkında:
Gökçen Orhan, 1967'de Kayseri'de doğdu. Orta öğrenimini İstanbul Galatasaray Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden 1992'de mezun olarak tıp doktoru oldu. Aynı yıl Doktor Siyami Ersek Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kalp ve Damar Cerrahisi ihtisasına başladı. 1997'de kalp ve damar cerrahisi uzmanı, 2007'de doçent, 2019'da profesör unvanı aldı. Halen aynı hastanede Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi olarak aktif cerrahi hayatına devam etmektedir. Yurtdışında Paris, Hannover, Bad Nauheim Frankfurt‘ta konuk cerrah olarak kalp yetersizliği cerrahisi, yapay kalp, kalp nakli konularında eğitim aldı. Kalp yetersizliği cerrahisi, kalp nakli, yapay kalp mekanik destek sistemleri, akciğer yüksek tansiyonunda damar ameliyatları, erişkin kalp cerrahisi ilgi alanlarıdır. Katıldığı kongre ve seminerlerde, tıbbi ve kişisel gelişim konularını içeren ulusal ve uluslararası eğitim konuşmaları yapmaktadır. Çok sayıda bilimsel makale ve tıbbi kitap bölümleri yazmıştır.
Emanet Kalp yazarın ilk kitabıdır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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