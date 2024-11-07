Prof. Dr. Gül İrepoğlu ile Doç. Dr. Y. Doğan Çetinkaya TÜYAP’ta okurla buluştu

Bu yıl 41’incisi düzenlenen TÜYAP Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 10 Kasım’a kadar devam edecek.

Büyükçekmece TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen İstanbul Kitap Fuarı, kitapseverleri bir kez daha bir araya getiriyor.

Fuar kapsamında, yurt içi ve yurt dışından birbirinden değerli yayınevleri, ünlü yazarlar ve okurlar buluşuyor.

Bu kapsamda sanat tarihçisi ve yazar Prof. Dr. Gül İrepoğlu ile siyaset bilimci ve yazar Doç. Dr. Y. Doğan Çetinkaya İş Bankası Kültür Yayınları’nın standında imza günü gerçekleştirdi.

İş Bankası Kültür Yayınları’ndan çıkan Tat ve Sanat Lezzetli Resimler, İstanbul’un Resmi ve Türk Resmini İzlemek kitaplarının yazarı İrepoğlu, okurlarla bir araya geldi. İLHAMINI DENİZDEN, YEMEKLERDEN, SOFRALARDAN ALAN SERGİ VE KİTAP: TAT VE SANAT LEZZETLİ RESİMLER Prof. Dr. Gül İrepoğlu aynı zamanda Beyoğlu’nda, İstiklal Caddesi üzerindeki tarihi Boudouy (Bodvi) Apartmanı’nda hizmet veren Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin yeni süreli sergisi Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler’in de küratörlüğünü üstleniyor.

İlhamını verimli topraktan ve denizden; meyvelerden, sebzelerden, balıklardan, yemeklerden ve sofralardan alan sanat eserlerinin görülebileceği sergide Osman Hamdi Bey, Şeker Ahmed Paşa, Selahattin Teoman, Cevat Dereli, Hikmet Onat, Hasan Vecih Bereketoğlu ve Mehmed Muazzez gibi 90 sanatçıya ait 200’ü aşkın tablo ve heykel meraklılarıyla buluşuyor. 28 Eylül Cumartesi günü ziyarete açılan süreli sergi, ekim 2025’e kadar açık olacak. PROF. DR. GÜL İREPOĞLU: BAZI RESİMLERE BAKINCA AKLINIZA ŞİİRLER GELİYOR Prof. Dr. Gül İrepoğlu Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler kitabının 'iştah' açtığını belirterek, “Sergi ve kitapta yeme-içmeye dair her şey var. İnsan tarih boyunca hep ne yiyor, ne içiyor göstermek ve kalıcı kılmak istemiş. Şimdi nasıl sosyal medyada paylaşıyorsak, tablolarda da bu yapılmış. Kitapta eski metinlerden alıntılar ve şiirler var. Çünkü şiir ve resim birbirinin içine geçen iki kavram. Ve bazı resimlere bakınca aklınıza şiirler geliyor” dedi.

Kitabın ve serginin “Cömert Doğa”, “Doğa Tadında Renklerle”, “Ürünler Sunulurken”, “Denizden Çıkan Nimet”, “Yemek İçin Emek” ve Adını Orhan Veli’nin ünlü dizesinden alan “Cânân ki Degüstasyon’a Gelmez” adlarında 6 bölüme ayrıldığını ekleyen İrepoğlu fuar hakkında şu cümleleri kullandı: “TÜYAP’ı tabii bir yazar olarak çok seviyor ve heyecan verici buluyorum. Daha önce defalarca romanlarımı imzalamak için buraya geldim ama bugün kültür kitaplarımı imzalamak için buradayım. Bu da bir ilk. Bu kitapları imzalıyor olmak benim için yenilik. Zaten kucağa alınan yeni kitap, bir bebek gibi ve her biri ayrı heyecan veriyor.”

DÖRT YIL SÜRDÜRÜLEN ÇALIŞMANIN ÜRÜNÜ: İŞ’İN 100 YILI - ZEKÂ, DİKKAT VE İFFET Doç. Dr. Y. Doğan Çetinkaya, İş’in 100 Yılı - Zekâ, Dikkat ve İffet kitabını imzalamak üzere TÜYAP'ta okurla bir araya geldi. Eminönü’ndeki Türkiye İş Bankası Müzesi’nde İş’in 100 Yılı sergisinin küratörlüğünü de üstlenen Doç. Dr. Y. Doğan Çetinkaya tarafından kaleme alınan ve İş Sanat Tarih Çalışmaları Ekibi’nin proje koordinatörlüğünde hazırlanan kitap, dört yıl sürdürülen bir çalışmanın ürünü. Kitapta İş Bankası’nın 100 yıllık tarihi, 7 bölüm ve 440 sayfada okuyucuların dikkatine sunuluyor.

Kitap hakkında İstanbul Kitap Fuarı’nda bilgi veren yazar Doğan Çetinkaya “Biz aslında 4-5 sene önce Tarih Vakfı tarafından gerçekleştirilen projeyle, Türkiye İş Bankası’nın 100. yılı için bir akademik tarih çalışması başlatmıştık. Ekiple birlikte 1500 sayfadan fazla bir akademik tarih çalışması kaleme aldık. Bu prestij kitabı, bankanın 100. yılına özel hazırlandı. Okuması daha rahat, görselleri daha fazla bir kitap olarak tasarlandı. Çalışma, aynı zamanda Eminönü’ndeki Türkiye İş Bankası Müzesi’nin yenilenmesine de vesile oldu. Çünkü yeni yapılan araştırmalarla birlikte birçok yeni veriye ulaştık. Konuya ilgisi olanlar ilk müzeyi ziyaret edip daha sonra bu kitaba ulaşabilirlerse, bankanın 100 yıllık tarihine genel hatlarıyla ulaşacaklardır” dedi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün 1924 yılında İş Bankası’nın kurulmasında önemli rol oynayan ve 1932’ye kadar genel müdürlüğünü yapan Celal Bayar’a ifade ettiği “Zekâ, dikkat ve iffet” sözlerinden yola çıkarak kitabın ismini belirlediklerini söyleyen Çetinkaya, kitabın ortaya çıkması için derinlikli bir araştırma gerçekleştirildiğini vurguladı ve şöyle devam etti: REKLAM “Araştırmalarımızda İş Bankası’nın fikrinin ortaya çıkışının gerçek belgelerde hikayesini bulmak bizi heyecanlandırdı. Celal Bayar tarafından bankanın kuruluşunun bir fikriyat olarak ortaya çıkışı, bu fikrin Atatürk’e teklif edilmesi ve daha sonra hızlı bir şekilde, 1924 yılında birkaç ay içerisinde ete kemiğe büründürülmesi… Bunu da belgelerde takip edebilmemiz bizi çok heyecanlandırılmıştı. Bu heyecan umarım kitabı okuyanlara da bir şekilde geçer.”