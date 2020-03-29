Salgının büyüklüğüne vurgu yapan Profesör de pozitif!

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Medipol Üniversitesi öğretim üyesi, göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, koronavirüse yakalandığını Twitter hesabından duyurdu. Test sonucunu "Dün (önceki gün)geç saatlerde korona testimin pozitif olduğunu öğrendim. Bu işin doğasında bu var. Meslek olarak bulaşma riski yüksek olan gruptayız" mesajıyla duyuran Akkoyunlu, "Evden çıkmayın" uyarısında bulundu.

— Prof.Dr. Muhammed E Akkoyunlu (@akkoyunlu_e) March 28, 2020

Koronavirüse karşı uyarılarıyla dikkat çeken Prof. Akkoyunlu, Habertürk TV'de Para Gündem programına konuk olarak virüsün yayılma hızına ilişkin verileri paylaşmıştı. 20 Mart'taki yayında Çin ve Güney Kore'deki çalışmaları aktaran Akkoyunlu, "1 vaka tespit ettiyseniz bunun içinde toplumda tespit edemediğiniz 400 vaka var demektir. Her ölüm vakası için tespit edemediğiniz arkada 1000 civarında vaka var demektir. Salgın yeni başlıyor. Bugün alacağımız önlemler ancak iki hafta sonra yavaşlatacaktır. İki hafta net bir ilerleme görülecek" ifadelerini kullanmıştı.

Daha sonra RTÜK tarafından "hiçbir otorite tarafından teyit edilmemiş bilgilerin gerçeklik ve doğruluk ilkelerine aykırı bir şekilde izleyiciye aktarılması" iddiasıyla ceza alan Habertürk TV yayınındaki sözleri için Akkoyunlu, Twitter'da aynı gün yaptığı açıklamada sözlerine şöyle açıklık getirmişti:

"OLAY GİZLENİYOR DEMEK DEĞİL"

"Habertürk'teki programda '1 tanı konan hastaya karşılık tanı konulmayan 400 bulaş var' ifadem yanlış anlaşılmasın. Bu ifade Türkiye’de olay gizleniyor demek değil. Bu tür tahmini yaklaşımlar Çin ve Güney Kore için de yapıldı. Yani her bir hasta çok sayıda kişiye bulaştırsa da bunların nerdeyse tamamı farkında olmadan hastalığı çok hafif atlatır. Bunların bulaştırıcığı da yoktur.

"ÖNERİLERE UYMAYA DEVAM EDİN"

Böyle semptomu olmayan hastalarda test yapılsa da negatif çıkar. Ayrıca şurası net ki, Türkiye koronavirüs girişini en uzun geciktiren ülke. Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulu sürecin en başından beri çok etkili tedbirleri hayata geçirdi. Sağlık Bakanlığımızın önerilerine uymaya devam edelim. Paniğe hiç gerek yok."

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