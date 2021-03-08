Prof. Dr. Nurbiye Uz kimdir? Prof. Dr. Nurbiye Uz'un ölüm sebebi nedir? Merak konusu oldu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğretim görevlisi olan Uz, Eskişehir'de bulunan Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in heykelinin sahibidir. İşte, Prof. Dr. Nurbiye Uz hakkında detaylar haberimizde...



PROF.DR. NURBİYE UZ'UN ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Uzun süredir yaşadığı rahatsızlıktan dolayı tedavi gören Nurbiye Uz, 48 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

PROF.DR. NURBİYE UZ KİMDİR?

Heykeltraş, rölyef sanatçıcısı olan Prof.Dr. Nurbiye Uz, 1978 Eskişehir doğumludur. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ni bitiren Uz, mezun olduğu üniversitede öğretim görevliği yapıyordu. Bir çok kamu ya da özel kuruma heykel, rölyef ,kabartma eserler yaptı. Eserleri arasında Eskişehir Köprübaşı'nda bulunan Cengiz Topel heykeli de vardır.