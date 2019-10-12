AA'nın haberine göre; sigara karşıtı kampanyalarıyla bilinen Prof. Dr. Orhan Kural, klibi de yayımlanan "Karanfil" adlı şarkısındaki bazı sözlerin "sigara kullanımını özendirdiği" iddiasıyla şarkıcı Sıla Gençoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Sarıay Derneği Başkanı ve Prof. Dr. Orhan Kural, hazırladığı suç duyurusu dilekçesini, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sundu.

Dilekçede, tütün sektörünün bütün dünyada, çocuk ve gençlerde merak oluşturarak sigaranın denenmesini ve sigaraya başlanmasını sağlamak üzere hep ünlü simaları kullandığı belirtilerek, "Yabancı firmalar, yıllar yılı Türk senaristlere yüksek ücretler ödeyerek Türk filmlerine, bar, meyhane ve bol sigaralı sahneler eklettiler ve Türk halkını tütün ve alkole bağımlı yaparak istediklerini başardılar. Türk halkını en çok sigara içen 10 ülke arasına soktular ve alkolü yaygınlaştırdılar." değerlendirmesinde bulunuldu.

"HAYRANLARININ YÜZDE 5'İNE BİLE ETKİ ETSE..."

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun "Karanfil" adlı parçasının sözlerinin de sigaraya özendirdiği ve şarkının içinde 5 kez sigara içmekten bahsedildiği belirtilen dilekçede, "Şarkıcının klibinin video izlenme sitesinde 15 milyon kez izlendiği, özellikle gençler arasında örnek alınan sanatçının hayranlarının genelde ortaokul ve lise çağında çocuklar olduğu, beğenenlerden yüzde 5'inin bilinçaltına etkili olması halinde Gençoğlu'nun kanına gireceği öğrenci ve genç sayısının ortalama 750 bin civarında olabileceği" yönünde ifadeler kullanıldı.

Kamu sağlığının zarar görmemesi için bu tür sigaraya teşvik etme gayesinde olan paylaşım sahiplerinin bu paylaşımlarının kaldırılması ve bu kişiler hakkında caydırıcı cezalara başvurulması istenen dilekçede, şarkıcı Sıla Gençoğlu hakkında, Kabahatler Kanunu'nun 39. maddesi ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkındaki Kanun'un 5. maddesi gereğince cezalandırılması için kamu davası açılması talep edildi.