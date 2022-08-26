Prof. Dr. Selçuk Şirin'den öğretmenlere mesaj var

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Eğitim Prof. Dr. Selçuk Şirin'den öğretmenlere mesaj var
ABONE OL

Prof. Dr. Şirin: Çocukları geleceğe hazırlamada öğretmenlere çok fazla görev düşüyor

Akademisyen, yazar ve araştırmacı Prof. Dr. Selçuk Şirin, 19. yüzyıl mantığıyla kurulan okulların ve eğitim sisteminin 21. yüzyıla yetmediğini, çocukları geleceğe hazırlamak için yeni yollar bulmak gerektiğini söyleyerek, bu konuda öğretmenlere çok fazla görev düştüğünü söyledi

Prof. Dr. Selçuk Şirin'den öğretmenlere mesaj var
Prof. Dr. Selçuk Şirin'den öğretmenlere mesaj var
0:00 / 0:00
DHA

New York Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Şirin "21. Yüzyılda Öğretmen Olmak" başlıklı çalışmasını öğretmenlerle paylaştı. Gerçekleşen söyleşide, konferansı canlı ve online olarak izleyen 6 bine yakın öğretmene tavsiyelerde bulunan Şirin, bugünden itibaren öğretmenlik mesleğinin değişeceğinin vurgusunu yaptı.

"İÇERİK ÜRETEN ÖĞRETMEN DAHA FAZLA ÖĞRENCİYE ULAŞMIŞ OLUR"

Son 3 yıl içinde özellikle pandemi ile öğretmenlik mesleğinin rolünün değiştiğini, öneminin arttığını ve eğitim sisteminin dönüşüme girdiğini söyleyen Prof. Dr. Selçuk Şirin, "Öğretmen artık sadece ders veren kişi olmaktan çıktı. Bu dönemde öğretmenlik ikiye ayrılacak. Birincisi eğitim tasarlayan ve içerik üreten öğretmenler. Diğer grup ise öğrenciyi motive eden, öğrenmesi için onları hırslandıran ve doğru bilginin kaynağı için onlara yol gösteren. Burada önemli olan durum motivasyondur. Bilgiyi alıcı veya üretici olan kişinin motivasyonunu sağlayacak olan öğretmendir. Öğretmen modeli sürekli güncellenecek. İçerik üreten öğretmen modeline geçmiş olacağız. Bir öğretmen sadece kendi sınıfı kadar öğrenciye ulaşabilir. Ama bu şekilde içerik üreterek daha fazla öğrenciye ulaşmış olur" dedi.

"ÖĞRETMEN, DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜME İNANMALIDIR"

Eğitimdeki sorunların öğretmenlerle çözüleceğini ifade eden Şirin, "21. yüzyıl ve geleceğin öğretmenleri için en önemli nokta zihnin esnek olmasıdır. Bilim sürekli değişen bir kavram ve elbet bir gün değişebilir. Öğretmen, değişim ve dönüşüme inanmalıdır. Örneğin matematiğe ihtiyaç duyması için ihtiyaç yaratmak ve o tutkuyu sağlayabilmek öğretmenin görevidir" dedi.

"HER SENE 1 MİLYON ÇOCUĞA 6 MİLYON KİTAP DAĞITMAK İSTİYORUZ"

Yürüttüğü `1 Milyon Kitap´ sosyal sorumluluk projesi hakkında da bilgi veren Şirin, "Okul öncesi dönemde zekâ demek, kelime hazinesi demektir. Her sene 1 milyon çocuğa 6 milyon kitap dağıtmak istiyoruz" diyerek projenin işleyişini şu şekilde anlattı: "Uzman bir ekip eliyle yürütülen proje ile evinde kitap olmayan ihtiyaç sahibi çocuklara, bu projeye özel olarak hazırlanan 6 kitaptan oluşan ilk kitap seti hediye ediliyor. Böylece toplamda 1 milyon bebeğe ilk kitaplığını kurmada katkı sağlanıyor, ailelerine de kitap okumanın önemi anlatılıyor."

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Tarihi Çağlar (Devirler) ve Özellikleri: Tarihi Çağlar Ne İle Başlar ve Kaça Ayrılır?
GÜNDEM Tarihi Çağlar (Devirler) ve Özellikleri
Mezopotamya Uygarlıkları İsimleri, Konu Anlatımı ve Özeti: Mezopotamya'da Kurulan Uygarlık Hangileri, Özellikleri Neler?
GÜNDEM Mezopotamya Uygarlıkları İsimleri, Konu Anlatımı ve ...
Med İmparatorluğu Tarihi, Başkenti ve Özellikleri: Medler Kimdir, Nerede Kuruldu, Yaşadı ve Neyi Buldu?
GÜNDEM Med İmparatorluğu Tarihi, Başkenti ve Özellikleri
İlk Çağ (Antik Çağ) Nedir, Tarihi ve Özellikleri Nelerdir? İlk Çağ Nasıl Başladı ve Ne Zaman Bitti?
GÜNDEM İlk Çağ Nasıl Başladı ve Ne Zaman Bitti?
Kamyoneti camından içeri atlayıp durdurdu! - İstanbul haberleri
GÜNDEM Kamyoneti camından içeri atlayıp durdurdu!
TBMM Başkanı Şentop'tan Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz mesajı
GÜNDEM Şentop'tan Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz mesajı
PTT personel alımı başvuru tarihleri ve şartları 2022: PTT personel alımı ne zaman, nasıl yapılacak, başvuru koşulları ne ve kaç kişi alınacak?
GÜNDEM PTT personel alımı detayları açıklanıyor!
Son dakika: İzmit'te yaşandı: Eşiyle ilişkisi olan komşusunu dövdü, otomobilini gasp etti! - Öne çıkan haberler
GÜNDEM Eşiyle ilişkisi olan komşusunu dövdü! Otomobilini ...
Bakan Soylu'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na Gülşen tepkisi
GÜNDEM Bakan Soylu'dan CHP liderine Gülşen tepkisi
MSB: Ukrayna limanlarından 4 gemi hareket etti
GÜNDEM MSB duyurdu! 4 gemi daha hareket etti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.