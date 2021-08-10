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Haberler Sağlık Prof. Dr. Uğur Şahin'den 3. doz açıklaması! - Haberler
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Prof. Dr. Uğur Şahin'den 3. doz açıklaması!

BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, "Mevcut aşı delta varyantına karşı etkili. Güncellemeye ihtiyaç yok" açıklamasında bulundu

Prof. Dr. Uğur Şahin'den 3. doz açıklaması! - Haberler
Prof. Dr. Uğur Şahin'den 3. doz açıklaması!
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HABERTURK.COM

Koronavirüste ard arda ortaya çıkan varyantlar aşıları tartışmaya açtı. Mevcut aşılar varyantlara karşı ne kadar etkili? BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin'den konuya ilişkin bir açıklama geldi. Prof. Dr. Şahin, "Mevcut aşı delta varyantına karşı etkili. Güncellemeye ihtiyaç yok" açıklamasında bulundu.

Prof. Dr. Şahin, "Ancak önümüzdeki 6 ila 12 ay içinde aşının güncellenmesini gerektirecek başka varyantların ortaya çıkma ihtimali var" dedi.

Şahin'e göre, "Şu an yapılacak güncellemenin yeni varyantın baskın olmaya başlamasıyla yanlış çıkma ihtimali var; yani aşı güncellemesinin doğru zamanda yapılması önemli.

BioNTech'in internet sitesinde de mevcut aşıya ait güncel rapor yayınlandı. 3. doz aşının delta dahil olmak üzere tüm varyantlara karşı en yüksek koruyucu etkinliği sağladığı belirtildi. BioNTech 3. doza ilişkin analizlerin kesin sonuçlarını gelecek haftalarda Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve Avrupa İlaç Ajansı (EMA)'ya sunacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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