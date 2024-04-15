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        Haberler Gündem Prof. Sezer Hatemi hayatını kaybetti

        Bakan Koca duyurdu: n Prof. Dr. Sezer Hatemi hayatını kaybetti

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Prof. Dr. Sezer Hatemi'nin hayatını kaybettiğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2024 - 21:36 Güncelleme: 15.04.2024 - 21:42
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        Prof. Sezer Hatemi hayatını kaybetti
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        Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Pediatrik Endokrinoloji Bölümü'nün kurucularından ve Prof. Dr. Hüsrev Hatemi'nin eşi Prof. Dr. Sezer Hatemi hayatını kaybetti.

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı X üzerinden Hatemi'nin vefatıyla ilgili şu paylaşımda bulundu:

        İhtisas dönemi hocalarımdan Prof. Dr. Sezer Hatemi’nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, başta eşi Prof. Dr. Hüsrev Hatemi ve yakınları olmak üzere, sevenlerine, hekim camiamıza başsağlığı diliyorum.

        "ÖĞRENCİLERİ ONU DAİMA SAYGIYLA ANACAK"

        Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olan Prof. Sezer hocamız, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Pediatrik Endokrinoloji Bölümünün kurucusuydu. Öğrencileri onu daima saygıyla anacak.

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