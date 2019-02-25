Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından Aralık 2018 dönemine ilişkin Proje Finansmanı İstatistikleri açıklandı. Mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının proje finansmanına ilişkin istatistiki bilgileri içeren rapor, 20 banka verisinden oluşuyor.
Proje finansmanı kredileri risk bakiyesi Aralık 2018 dönemi itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29'luk artışla 430 milyar TL'ye yükseldi. Risk bakiyesinin 386 milyar TL'si nakdi, 45 milyar TL'si gayri nakdi kredi şeklinde kullandırıldı.
Toplam taahhüt miktarı 435 milyar TL'den (115 milyar dolar) 538 milyar TL'ye (102 milyar dolar) yükseldi. Söz konusu tutar dolar bazında yüzde 12 geriledi. Proje finansmanı kredilerinin yüzde 43'ü enerji, yüzde 27'si altyapı, yüzde 11'i gayrimenkul sektörüne kullandırıldı. Diğer sektörlerin toplam içindeki payı yüzde 19 oldu.
Aralık 2017 itibarıyla 89 milyar dolar olan proje finansmanı kredileri risk bakiyesi, geçen yıl sonunda yüzde 8'lik düşüşle 81 milyar dolara geriledi. Altyapı sektöründe risk bakiyesi yüzde 29 artarak 17 milyar dolardan, 22 milyar dolara yükseldi. Aynı dönem itibarıyla dolar bazında risk bakiyesi, gayrimenkul sektöründe ve enerji sektöründe yüzde 14, diğer sektörlerde ise yüzde 23 azaldı.
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