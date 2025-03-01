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        Haberler Spor Motor Sporları Prometeon, Turkish Racing Academy'yi desteklemeye devam edecek - Motor Sporları Haberleri

        Prometeon, Turkish Racing Academy'yi desteklemeye devam edecek

        Endüstriyel ve ticari lastik sektörü şirketlerinden Prometeon, Turkish Racing Academy'yi desteklemeye devam edecek. Prometeon MEA CEO'su Maurizio Sala, "Bu işbirliği, uluslararası alandaki varlığımızı güçlendirmek, küresel bir hayran kitlesiyle bağ kurmak ve son derece rekabetçi bir ortamda inovasyona olan bağlılığımızı göstermek için önemli bir fırsat" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 19:27 Güncelleme: 01.03.2025 - 19:27
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        Prometeon, Turkish Racing Academy'yi desteklemeye devam edecek
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        Endüstriyel ve ticari lastik sektörü şirketlerinden Prometeon, 2024 Superbike (WorldSBK) Dünya Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu'nun da yarışçısı olduğu Turkish Racing Academy'yi desteklemeye devam etme kararı aldı.

        Şirketten yapılan açıklamaya göre, 'El Turco' lakabıyla anılan Toprak Razgatlıoğlu, 2024'te ikinci Dünya Superbike şampiyonluğunu kazanarak, iki farklı üreticiyle iki şampiyonluk yaşayan üçüncü sürücü oldu. 593 yarış turunun 248'inde liderlik yapan Razgatlıoğlu, sakatlığı nedeniyle altı yarışı kaçırmasına rağmen dünya şampiyonluğunu elde etti.

        1996'da Türkiye’de doğan Toprak Razgatlıoğlu, Superbike dünyasının yetenekli sürücülerden biri olarak kabul ediliyor. Razgatlıoğlu, 2018'de Dünya şampiyonasında ilk defa yarıştıktan sonra agresif sürüş tarzıyla ve olağanüstü frenleme yeteneğiyle hızla kendini kanıtladı.

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        2021'de Yamaha ile yarışırken Jonathan Rea ve Kawasaki'nin 6 yıllık hakimiyetini sona erdirerek kategoride şampiyon olan ilk Türk sürücü oldu. 2024'de ise BMW ile aynı başarıyı sürdürdü.

        "PROMETEON İÇİN İDEAL BİR İŞ ORTAĞI"

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Prometeon MEA Üst Yöneticisi (CEO) Maurizio Sala, Toprak Razgatlıoğlu ile işbirliklerini sürdürmekten büyük gurur duyduklarını, Razgatlıoğlu'nun azmi ve kararlılığı ile Prometeon'un değerlerini mükemmel şekilde yansıttığını belirtti.

        Sala, 'Toprak, yeteneği ve kendine özgü sürüş tarzıyla izleyicileri büyüleyen olağanüstü bir sürücü. Sınırları zorlayan bu yeteneği, onu Prometeon için ideal bir iş ortağı haline getiriyor. Bu işbirliği, uluslararası alandaki varlığımızı güçlendirmek, küresel bir hayran kitlesiyle bağ kurmak ve son derece rekabetçi bir ortamda inovasyona olan bağlılığımızı göstermek için önemli bir fırsat.' değerlendirmesinde bulundu.

        Prometeon Türkiye, AFME, Rusya ve CIS Bölgesi CEO'su Gökçe Şenocak da Kenan Sofuoğlu'nun takımı Turkish Racing Academy'ye olan desteklerini sürdürmekten mutluluk duyduklarını aktardı.

        Dünya Superbike Şampiyonası'nda Türkiye'yi başarıyla temsil eden Toprak Razgatlıoğlu'nun yanında olmanın, kendileri için yalnızca bir sponsorluk anlaşması değil aynı zamanda bir değer ortaklığı anlamını taşıdığına dikkati çeken Şenocak, 'Toprak'ın azmi, kararlılığı, olağanüstü yeteneği ve bitmek bilmeyen mücadeleci ruhu Prometeon'un değerlerini mükemmel bir şekilde yansıtıyor. Toprak’la birlikte sınırları zorlamaya, yeni zaferleri kutlamaya ve Prometeon'un uluslararası arenadaki varlığını güçlendirmeye devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

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