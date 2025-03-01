Prometeon, Turkish Racing Academy'yi desteklemeye devam edecek

Endüstriyel ve ticari lastik sektörü şirketlerinden Prometeon, 2024 Superbike (WorldSBK) Dünya Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu'nun da yarışçısı olduğu Turkish Racing Academy'yi desteklemeye devam etme kararı aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 'El Turco' lakabıyla anılan Toprak Razgatlıoğlu, 2024'te ikinci Dünya Superbike şampiyonluğunu kazanarak, iki farklı üreticiyle iki şampiyonluk yaşayan üçüncü sürücü oldu. 593 yarış turunun 248'inde liderlik yapan Razgatlıoğlu, sakatlığı nedeniyle altı yarışı kaçırmasına rağmen dünya şampiyonluğunu elde etti.

1996'da Türkiye’de doğan Toprak Razgatlıoğlu, Superbike dünyasının yetenekli sürücülerden biri olarak kabul ediliyor. Razgatlıoğlu, 2018'de Dünya şampiyonasında ilk defa yarıştıktan sonra agresif sürüş tarzıyla ve olağanüstü frenleme yeteneğiyle hızla kendini kanıtladı.

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2021'de Yamaha ile yarışırken Jonathan Rea ve Kawasaki'nin 6 yıllık hakimiyetini sona erdirerek kategoride şampiyon olan ilk Türk sürücü oldu. 2024'de ise BMW ile aynı başarıyı sürdürdü.