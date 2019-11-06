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Propolis nedir ne işe yarar? İşte faydaları ve kullanım alanları

Arıların kovanlarını korumak amacı ile ürettiği, Antik Mısır döneminde Mısırlıların mumyalama aracı olarak kullandığı propolisin faydaları saymakla bitmiyor. Kahverengi ve reçinemsi yapıda olan bu maddenin sağlık açısından önemi çok büyüktür. Peki propolis nedir? İşte faydaları

Propolis nedir, faydaları nelerdir?

Yunanca'da şehrin korunması anlamına gelen propolis arılar tarafından üretilen bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladıkları çok güçlü antioksidan ve antimikrobiyal etkilere sahip tamamen doğal olan bir maddedir. Kovanı dışardan gelebilecek olan tehlikelere karşı koruyan ve kovandaki mikropları yok etmeyi sağlayan bu ürün insan vücudu içinde aynı görevleri görür. Kahverengi ve reçinemsi olan bu madde doğal antibiyotiktir. İçinde barındırdığı içeriğinde fruktoz, glukoz, sukroz gibi şekerler, aminoasitler, B1, B2, C ve E vitamini,bakır, demir, çinko, magnezyum, kalsiyum gibi elementleri ile insan vücuduna çok sayıda faydası vardır

 

Propolis Faydaları:

  • Bağışıklık sistemini güçlendirir.
  • Kanser hücrelerin yayılmasını önler.
  • Kemoterap​i ilaçlarının yan etkilerini hafifletmekte etkilidir.
  • Yanıkların iyileşmesini destekler.
  • Ağız içi yaralarının iyileşmesine yardımcı olur.
  • Diş çürüklerini önler.
  • Tüm vücuttaki virüs bakteri ve mantarları temizler.
  • İltihaplanmanın önüne geçer.
  • Mide duvarını güçlendirir.
  • Midede ki su ve asit oranını dengeler.
  • Cilt hastalıklarına iyi gelir. Akne ve siyah nokta oluşumlarının önüne geçer.
  • Saç köklerini yeniler. 

Propolis Nasıl Kullanılır?

İçeriği ve yararları dolayısıyla sadece sağlık sektöründe değil, kozmetik ve gıda sektöründe de kullanılmaktadır. Tablet, krem, ruj, damla, diş macunu, ağız spreyi, şampuan gibi birçok üründe propolis kullanılmıştır. Propolisi aktarlarda sıvı veya tane halde bulabileceğiniz gibi damla halinde veya bala karıştırılmış halinde de bulabilirsiniz. Yaşa ve kullanım amacına göre günlük kullanma dozları değişen propolisi kullanmadan önce bir uzmana danışmak doğru olacaktır.

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