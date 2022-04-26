Propolisin mideye faydaları 0:00 / 0:00

Propolisin kokusu ve rengi kendisine hastır. Kahverengi bir kokusu bulunan propolis aynı zamanda arı poleni ile benzer özelliklere sahiptir. Bu yüzden arı polenine alerjisi olan kişilerin kullanım konusunda dikkatli olması gerekmektedir. Propolis mide sağlığı için de faydalı bir besin maddesi olarak hem çocuklarda hem de yetişkinlerde de kullanımı önerilmektedir. Peki, propolis mideye iyi gelir mi? sorusunun cevapları ve daha fazlası yazımızda.

Propolis Mideye Faydaları

Doğal antibiyotikler arasında yer alan propolisin bağırsak sisteminde olumlu etkileri bulunur. Bu sebeple mide sorunlarında oldukça etkilidir. Bağırsaklar içerisinde meydana gelen zararlı bakteriler ve enfeksiyonlar mideye de zarar vereceği için propolis tüketimi bu olumsuz etkilerin meydana gelmesini engelleyecektir.

Propolis, candida mantarına iyi gelen bir besindir. Bağırsaklarda ciddi sağlık problemlerine yol açan candida mantarının meydana getirdiği olumsuz etkileri propolis ile engelleyebilirsiniz.

Propolis sindirim sistemi rahatsızlıklarına iyi gelir.

Mide asidini dengeleyici bir besindir.

Propolis Mideye Zararları

Propolis, sağlık için son derece faydalı olsa da aşırı ve uzun süreli kullanımda midede yan etkilere sebep olabilir. Bu yüzden kişiler propolis mideye zarar verir mi? sorusunun cevaplarını aramak için internet üzerinden sıkça araştırma gerçekleştirir. Eğer fazla tüketilirse alerji, kusma ve mide bulantısı gibi olumsuz sonuçlar görülebilir. Bunun yanı sıra propolisin fazla kullanılması karaciğeri de yormaktadır. Propolis bal ve arı poleni ile benzer içeriklere sahip olduğu için bal alerjisi olan kişiler üzerinde tetiklenmeye sebep olabilir. Bu yüzden propolisi kullanmak isteyen kişiler bu alerjen durumunu göz önüne almalı ve doktora başvurmadan kullanmamalıdır.

Propolis Mide Gastritine Yararlı Mı?

Propolis sindirim dostu bir besindir. Düzenli kullanıldığında sindirim sistemini düzenler ve kabızlığa iyi gelir. Böylelikle midede meydana gelen sorunlara karşı da faydalıdır. Bu nedenle gastrit sorunu yaşayan kişiler propolis kullanabilir.

Propolis Ülsere Faydalı Mı?

Propolis düzenli bir kullanımda mide asidine iyi gelir. Bu yüzden ülser sorunu olan kişiler propolis kullanarak tedavilerini gerçekleştirebilir.

Propolis Mide Ağrısına İyi Gelir Mi?

Mide ülserleri, ülseratif kolit ve gastrit gibi mide hastalıkları uzun süreli ve sancılı ağrılara yol açabilir. Bu ağrıların azalması için doğal besinleri kullanmak isteyen kişiler propolisi tercih edebilir. Düzenli propolis kullanımı bu mide hastalıklarına iyi geldiği için midede meydana gelen ağrılara da iyi gelmektedir.

Propolis Mide Bulantısına İyi Gelir Mi?

Midede ve bağırsaklarda zaman içinde hastalıktan kaynaklı ya da tüketilen gıdalardan dolayı parazit ve enfeksiyon meydana gelebilir. Bu parazit ve enfeksiyonlar ise midede bulantı ve kusmaya yol açabilir. Bu mide bulantısına çözüm olarak kişiler için propolis kullanımı sıkça önerilmektedir. Yetişkinler için günde 20-60 damla propolis tüketimi mide bulantıları için çözüm olacaktır.

Propolis Mide İltihabına İyi Gelir Mi?

Myeloperoksidaz, iltihap sitokinleri mide de ve bağırsaklarda iltihap meydana gelmesine yol açan etkenlerdir. Çok yaygın olmasa da propolisin içeriğinde bu zararlı bakterilerin oluşumunu engelleyen bileşenler yer alır. Bu sebeple düzenli kullanımda mide iltihabı üzerinde faydalı olacaktır.