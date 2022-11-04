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Protez bacağına gizlediği uyuşturucuyu İran'dan Türkiye'ye getiren şüpheli yakalandı

İran'dan protez bacağına gizlediği uyuşturucu ile girmeye çalışan şüpheli, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde narkotik şube ekiplerince kıskıvrak yakalandı

Protez bacağına gizlediği uyuşturucuyu İran'dan Türkiye'ye getiren şüpheli yakalandı
DHA

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, İran'dan, yurda protez bacağına gizlediği uyuşturucuyu sokmaya çalışan F.E., narkotik ekiplerince yakalandı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Doğubayazıt Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinin yapılmasını engellemeye yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda, İran´dan Türkiye´ye, protez bacağına gizlediği uyuşturucuyu sokmaya çalışan F.E. isimli şüpheliyi yakalandı. Şüphelinin üst aramasında, protez bacağına gizlenmiş vaziyette 3 paket halinde 71,82 gram metamfetamin ve 1 paket halinde 0,52 gram afyon sakızı olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Polis ekiplerince hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan işlem yapılan F.E., Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

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