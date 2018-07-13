PS4'ün en gerçekçi görüntüleri Ghost of Tsushima'da mı?

Duyurulduğundan bu yana PS4 kullanıcılarının büyük heyecanla beklediği Ghost of Tsushima, grafik kalitesi ve görüntü yönetimiyle, pek çok oyun meraklısına göre PS4'ün en gerçekçi görsellerini sunuyor