PSG: 1 - Brest: 0 | MAÇ SONUCU

Fransa Ligue 1'in 33. haftasında PSG, Brest'i konuk etti. Parc Des Princes'te oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi oldu.

PSG'ye galibiyeti getiren golü 82. dakikada Desire Doue attı.

Bu sonucun ardından puanını 73'e çıkaran lider PSG, ligin bitimine iki hafta kala en yakın rakibi Lens'le arasındaki 6 puanlık farkı sürdürerek şampiyonluk yolunda büyük bir adım attı. Brest ise 38 puanla 12. sırada kaldı.

Fransa Ligue 1'in bir sonraki haftasında PSG, Lens'e konuk olacak. Brest, Angers'i ağırlayacak.