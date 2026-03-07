Canlı
        Haberler Spor Futbol Fransa PSG: 1 - Monaco: 3 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        PSG: 1 - Monaco: 3 | MAÇ SONUCU

        Fransa Ligue 1'in 25. haftasında Paris Saint-Germain (PSG) sahasında Monaco'yu ağırladı. 4 gol çıkan mücadeleyi Monaco 3-1 kazandı ve üst üste 4. galibiyetini elde etti.

        Habertürk
        Giriş: 07.03.2026 - 00:46
        Dev maçta kazanan Monaco!

        Fransa Ligue 1'in 25. hafta açılış maçında Paris Saint-Germain (PSG) ile Monaco karşı karşıya geldi. Mücadele konuk takımın 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Monaco'ya galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Maghnes Akliouche, 55'te Aleksandr Golovin ve 73. dakikada ise Folarin Balogun kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü ise 71. dakikada Bradley Barcola'dan geldi.

        Bu sonucun ardından Monaco üst üste 4. galibiyetini aldı ve 40 puana yükseldi. 2 maç sonra kaybeden PSG ise 57 puanda kaldı.

        Ligin 26. haftasında PSG deplasmanda Nice'e konuk olacak. Monaco ise sahasında Brest'i ağırlayacak.

