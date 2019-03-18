Fransa Lige 1'de lider PSG, derbi maçta Marsilya'yı konuk etti.

Paris temsilcisi, Mbappe ve Di Maria'nın iki golüyle sahadan zaferle ayrıldı: 3-1. Mbappe'nin golünün asistini de yapan Di Mario maça damga vururken konuk ekibin tek golü Germain'den geldi.

PSG bu sonuçla puanını 77 yaparken Marsilya 47 puanda kaldı.