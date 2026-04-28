PSG- Bayern Münih canlı izle: PSG- Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonunda şampiyonu belirleyecek yolculukta yarı final heyecanı başlıyor. Çeyrek finalde Liverpool'u eleyerek gücünü ortaya koyan Paris Saint-Germain, bu kez Avrupa'nın en tecrübeli ekiplerinden Bayern Münih'i ağırlıyor. Bavyera ekibi ise çeyrek finalde Real Madrid'i saf dışı bırakarak ne kadar iddialı olduğunu gösterdi. Final yolunda avantaj elde etmek isteyen iki devin kozlarını paylaşacağı bu kritik mücadelede, yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler futbolseverlerin gündeminde. Peki PSG - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı final heyecanı ilk maçlarla doruk noktasına çıkıyor. Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain, Parc des Princes’de Alman devi Bayern Münih’i konuk edecek. Çeyrek finalde Real Madrid karşısında zorlu bir seriden galip ayrılan Bayern Münih, Paris deplasmanından avantajlı bir skorla dönmenin hesaplarını yapıyor. Teknik direktör Luis Enrique yönetimindeki PSG ise taraftarının desteğiyle sahasında kazanarak Münih’teki rövanş öncesi önemli bir adım atmayı hedefliyor. Peki PSG - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
PSG- BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
PSG- Bayern Münih maçı 28 Nisan Salı (bu akşam) 22.00'de oynanacak.
PSG- BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?
Parc des Princes’de oynanacak zorlu mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
PSG- BAYERN MÜNİH CANLI İZLE
Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak karşılaşmayı canlı olarak takip edebilirsiniz.
PSG MUHTEMEL 11
Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Ruiz, Vitinha, Neves; Doue, Dembele, Kvaratskhelia
BAYERN MÜNİH MUHTEMEL 11
Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Pavlovic, Kimmich; Olise, Musiala, Diaz; Kane
28 NİSAN SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI
10.30 - Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 - TEKRAR Seksenler
14.30 - TEKRAR Benim Adım Melek
17.45 - Lingo Türkiye
19.00 - Ana Haber
19.55 - İddiaların Aksine
20.00 - Mehmed: Fetihler Sultanı
22.00 - PSG - Bayern Münih | UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final Karşılaşması