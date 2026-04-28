        PSG- Bayern Münih canlı izle: PSG- Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi yarı finali (Muhtemel 11'ler belli oldu)

        UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonunda şampiyonu belirleyecek yolculukta yarı final heyecanı başlıyor. Çeyrek finalde Liverpool'u eleyerek gücünü ortaya koyan Paris Saint-Germain, bu kez Avrupa'nın en tecrübeli ekiplerinden Bayern Münih'i ağırlıyor. Bavyera ekibi ise çeyrek finalde Real Madrid'i saf dışı bırakarak ne kadar iddialı olduğunu gösterdi. Final yolunda avantaj elde etmek isteyen iki devin kozlarını paylaşacağı bu kritik mücadelede, yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler futbolseverlerin gündeminde. Peki PSG - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Nisan 2026 - 10:26 Güncelleme:
        1

        UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı final heyecanı ilk maçlarla doruk noktasına çıkıyor. Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain, Parc des Princes’de Alman devi Bayern Münih’i konuk edecek. Çeyrek finalde Real Madrid karşısında zorlu bir seriden galip ayrılan Bayern Münih, Paris deplasmanından avantajlı bir skorla dönmenin hesaplarını yapıyor. Teknik direktör Luis Enrique yönetimindeki PSG ise taraftarının desteğiyle sahasında kazanarak Münih’teki rövanş öncesi önemli bir adım atmayı hedefliyor. Peki PSG - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        2

        PSG- BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        PSG- Bayern Münih maçı 28 Nisan Salı (bu akşam) 22.00'de oynanacak.

        3

        PSG- BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

        Parc des Princes’de oynanacak zorlu mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

        4

        PSG- BAYERN MÜNİH CANLI İZLE

        5

        PSG MUHTEMEL 11

        Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Ruiz, Vitinha, Neves; Doue, Dembele, Kvaratskhelia

        6

        BAYERN MÜNİH MUHTEMEL 11

        Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Pavlovic, Kimmich; Olise, Musiala, Diaz; Kane

        7

        28 NİSAN SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI

        10.30 - Alişan İle Hayata Gülümse

        13.15 - TEKRAR Seksenler

        14.30 - TEKRAR Benim Adım Melek

        17.45 - Lingo Türkiye

        19.00 - Ana Haber

        19.55 - İddiaların Aksine

        20.00 - Mehmed: Fetihler Sultanı

        22.00 - PSG - Bayern Münih | UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final Karşılaşması

        ÖNERİLEN VİDEO

        Habertürk Manşet - 27 Nisan 2026 Çakarlı Cinayete Müebbet Talebi: Araçta Arbede Yaşandı Mı?)

        Çakarlı cinayete müebbet talebi. Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinin ayrıntıları iddianamede. Alaattin Kadayıfçıoğlu'nda müebbet hapis talebi. Kundakçı ailesi şüpheliler için istenen cezalara ne diyor? İzzet Yıldızhan'a "suçluyu kayırma" suçlaması yöneltildi. Gülistan dosyasında Yılmaz Delen tanık ola...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İddia: İran'ın teklifine Trump'tan ret
        İddia: İran'ın teklifine Trump'tan ret
        Sır perdesi aralandı... JASAT: Bu olay intihar değil!
        Sır perdesi aralandı... JASAT: Bu olay intihar değil!
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        Karahan’dan ‘sıkılaşma’ sinyali
        Karahan’dan ‘sıkılaşma’ sinyali
        Davet ettiği misafiri demir çubukla öldürdü!
        Davet ettiği misafiri demir çubukla öldürdü!
        Yer yer sağanak var... Bugün hava nasıl olacak?
        Yer yer sağanak var... Bugün hava nasıl olacak?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Halfeti Belediyesi'nde 29 tutuklama
        Halfeti Belediyesi'nde 29 tutuklama
        Eşi, 4'üncü çocuğa hamileydi... Kardeş katili!
        Eşi, 4'üncü çocuğa hamileydi... Kardeş katili!
        Z kuşağı kullanıyor ama güvenmiyor
        Z kuşağı kullanıyor ama güvenmiyor
        F.Bahçe'de Tedesco dönemi sona erdi!
        F.Bahçe'de Tedesco dönemi sona erdi!
        100 bin konutun sahibi belli oldu
        100 bin konutun sahibi belli oldu
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Bu ülkede 800'den fazla dil konuşuluyor!
        Bu ülkede 800'den fazla dil konuşuluyor!
        Hızla kazanılan servet
        Hızla kazanılan servet
        'Çocuk' sorularına yanıt
        'Çocuk' sorularına yanıt
        Bugün hâlâ yaşattığımız 12 Türk geleneği
        Bugün hâlâ yaşattığımız 12 Türk geleneği
        Galatasaray, Buruk yönetiminde "Tarih yazıyor"!
        Galatasaray, Buruk yönetiminde "Tarih yazıyor"!
        İnsanlık nereye koşuyor?
        İnsanlık nereye koşuyor?