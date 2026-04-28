PSG - Bayern Münih maçı canlı izle: PSG Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Paris Saint-Germain (PSG), UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Bayern Münih ile karşı karşıya geliyor. Parc des Princes'te oynanacak kritik mücadele sebebiyle PSG- Bayern Münih maçının başlama saati ve canlı yayın bilgisi futbolseverlerin gündemini meşgul eden konular arasında yer aldı. PSG, lig aşamasını 14 puanla 11. sırada noktaladı. Bayern Münih ise lig aşamasını 21 puanla 2'nci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırmıştı. Peki, PSG- Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte PSG- Bayern Münih canlı izle ekranı...
PSG- Bayern Münih maçı canlı izle... PSG- Bayern Münih maçı için nefesler tutuldu. Paris Saint-Germain, Devler Ligi çeyrek finalinde Liverpool ile eşleşti. İki maçı da kazanan son şampiyon, yarı finalde Bayern Münih'in rakibi oldu. Bayern Münih ise çeyrek finalde Real Madrid'i saf dışı bırakmıştı. Zorlu mücadeleye kısa bir süre kalırken, PSG- Bayern Münih maçının şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, PSG- Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte PSG- Bayern Münih maçı TRT 1 canlı izle ekranı...
PSG- BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
PSG- Bayern Münih maçı 28 Nisan Salı günü saat 22.00'de oynanacak.
PSG- BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?
Parc des Princes’de oynanacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
PSG- BAYERN MÜNİH CANLI İZLE
PSG- Bayern Münih yarı final maçını canlı olarak izleyebilirsiniz.
MUHTEMEL 11'LER
PSG: Chevalier, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Vitinha, Warren Zaire-Emery, Joao Neves, Kvaratskhelia, Dembele, Barcola.
Bayern Münih: Neuer, Limer, Tah, Upamecano, Stanisic, Pavlovic, Kimmich, Olise, Musiala, Luis Diaz, Kane.