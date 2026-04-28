PSG- Bayern Münih maçı canlı izle... PSG- Bayern Münih maçı için nefesler tutuldu. Paris Saint-Germain, Devler Ligi çeyrek finalinde Liverpool ile eşleşti. İki maçı da kazanan son şampiyon, yarı finalde Bayern Münih'in rakibi oldu. Bayern Münih ise çeyrek finalde Real Madrid'i saf dışı bırakmıştı. Zorlu mücadeleye kısa bir süre kalırken, PSG- Bayern Münih maçının şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, PSG- Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte PSG- Bayern Münih maçı TRT 1 canlı izle ekranı...