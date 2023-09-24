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        Haberler Spor Futbol Fransa PSG'den derbide rahat zafer! Marsilya'yı dağıttılar - Futbol Haberleri

        PSG: 4 - Marsilya: 0 | MAÇ SONUCU

        PSG, Le Classique olarak bilinen Marsilya derbisinde rahat bir galibiyet elde etti. Maçın başından sonuna kadar üstün oyun oynayan Paris ekibi, Hakimi, Kolo Mani ve Gonçalo Ramos'un golleriyle zafere ulaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2023 - 23:51 Güncelleme: 25.09.2023 - 00:02
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        PSG'den derbide rahat zafer!
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        Fransa Ligue 1 6. hafta karşılaşmasında Paris Saint-Germain, sahasında Marsilya ile karşı karşıya geldi.

        Parc de Princes'teki maçı Paris Saint-Germain 4-0'lık skorla kazandı.

        Maçın henüz 8. dakikasında Hakimi'nin golüyle öne geçen ev sahibi ekip, 37'de Kolo Muani ile farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

        İkinci yarıya da golle başlayan PSG, 47'de Goncalo Ramos'la farkı üçe çıkardı. 89'da bir kez daha sahneye çıkan Ramos attığı golle maçın skorunu 4-0 olarak ilan etti. Özellikle ikinci yarıda Marsilya'ya neredeyse top göstermeyen PSG böylelikle üç puanı hanesine yazdırmış oldu.

        PSG bu galibiyetle 11 puana yükselerek sezonun üçüncü galibiyetini elde etti. Bir türlü kadro istikrarı yakalayamayan ve yönetim kanadında da problemler yaşayan Marsilya 9 puanda kaldı.

        PSG bir sonraki hafta Clermont'a giderken Marsilya ise Monaco'ya konuk olacak.

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