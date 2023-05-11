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PSG, Icardi'nin bonservisini belirledi!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi bu sezon gösterdiği performans ile lige damga vurdu. Sarı-kırmızılıların gelecek sezon için de takımda tutmak istediği Arjantinli yıldız için flaş bir gelişme yaşandı. Arjantinli yıldızın tapusunu elinde bulunduran PSG, futbolcunun bonservis bedelini belirledi. İşte detaylar...

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  • PSG, Icardi'nin bonservisini belirledi!

    Galatasaray'ın sezon başında Fransa'nın Paris Saint Germain (PSG) takımından kiraladığı Mauro Icardi, gösterdiği başarılı performansla sarı kırmızılı taraftarların gözdesi haline geldi. 
  • PSG, Icardi'nin bonservisini belirledi!

    Oyuncunun gelecek sezonda Galatasaray'da kalıp kalmayacağı merak konusu olurken PSG cephesinde de yeni bir gelişme yaşandı.
  • PSG, Icardi'nin bonservisini belirledi!

    Fichajes'te yer alan habere göre Paris Saint Germain, Arjantinli futbolcuyu elinden çıkarmaya hazırlanıyor. 
  • PSG, Icardi'nin bonservisini belirledi!

    BONSERVİSİ 10 MİLYON EURO

    Haberde PSG'nin oyuncuyu satarak gelir elde etmek istediği belirtilirken, bonservis bedeli olarak ise 10 milyon Euro olarak belirlendiği iddia edildi. 
  • PSG, Icardi'nin bonservisini belirledi!

    Haberin detaylarında Galatasaray'ın oyuncuyu transfer etmek için bütün fedakarlıkları yapmaya hazır olduğu ifade edilirken, İtalya Serie A ekibi Milan'ın da Icardi'yi takıma katmak istediği belirtildi. 
  • PSG, Icardi'nin bonservisini belirledi!

    Bu sezon Galatasaray forması ile 22 karşılaşmaya çıkan Mauro Icardi, 16 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.
  • PSG, Icardi'nin bonservisini belirledi!
  • PSG, Icardi'nin bonservisini belirledi!

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