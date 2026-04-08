PSG - Liverpool maçı canlı izle bilgisi: PSG - Liverpool maçı hangi kanalda?
Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final turu ilk maçın sahasında Liverpool ile karşı karşıya geliyor. PSG'nin hücum gücü ile Liverpool'un yüksek tempolu oyunu öne çıkıyor. Parc des Princes'de oynanacak mücadele için bekleyiş sürerken, PSG - Liverpool mücadelesinin maç saati ve canlı yayın bilgisi sporseverler tarafından mercek altına alındı. Peki, "PSG - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte PSG - Liverpool maçı canlı izle ekranı...
PSG - Liverpool maçı için nefesler tutuldu. Erken final olarak nitelenen mücadelede son şampiyon PSG, ev sahibi avantajını kullanıp, yarı final kapısını aralamak istiyor. Liverpool ise zorlu deplasmanda rakibini mağlup ederek rövanş mücadelesine avantajlı çıkmanın hesaplarını yapıyor. Peki, PSG - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte PSG - Liverpool maçı muhtemel 11'leri...
PSG-LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
PSG - Liverpool maçı 8 Nisan Çarşamba günü saat 22.00'da oynanacak
PSG-LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Parc des Princes'te oynanacak mücadele Tabii Spor'dan canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.
PSG - LIVERPOOL MAÇI CANLI İZLE
PSG - Liverpool maçı canlı izle ekranı maç saati yaklaştıkça sıklıkla araştırılan konular arasında yer aldı. PSG - Liverpool maçını canlı izlemek için TRT Tabii dijital platformuna üye olmanız gerekiyor.
MUHTEMEL 11'LER
PSG: Safonov, Zabarnyi, Pacho, Hernandez, Hakimi, Zaire Emery, Beraldo, Doue, Lee, Kvaratskhelia, Dembele
Liverpool: Mamardashvili, van Dijk, Konate, Frimpong, Kerkez, Gravenberch, Wirtz, Mac Allister, Szoboszlai, Gakpo, Ekitike