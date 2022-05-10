Psikologlar Günü mesajları yeni 2022! En güzel, anlamlı Psikologlar Günü mesajları ve sözleri

Her sene 10 Mayıs, Dünya Psikologlar Günü olarak kutlanmaktadır. Bugün değerli psikologlarımızın gününü en içten dileklerimizle kutluyoruz. İşte, en güzel 10 Mayıs Dünya Psikologlar Günü mesajları ve sözleri...

EN GÜZEL PSİKOLOGLAR GÜNÜ MESAJLARI 2022

- İnsanı ilgi ile dinlemek insana en büyük ikramdır. 10 Mayıs Psikologlar Günü kutlu, mutlu olsun...

- İnsanların hayatlarında kendi değişimlerinin farkına varmasına ufak bir dokunuş sağlayan ,iyi birer psikolog olmak ümidiyle. Umarım psikoloji bölümü ülkemizde hak ettiği değeri görür. Psikologlar Günü'müz kutlu olsun.

- Düşünün ki bir mesleğe dair gereklikleri yerine getirirken kendinizi keşfediyorsunuz, kendi sağaltımınızı gerçekleştiriyorsunuz. O yüzden iyi ki psikoloji, iyi ki Psikoloğum. 10 Mayıs Psikologlar Günü kutlu olsun...

- Mesleğini etik değerler doğrultusunda, emekle, sabırla yapan, öğrenmekten ve sorgulamaktan bıkmayan psikologların günü kutlu olsun!

- En önemlisi de gerçekten sevdiğin ve hayallerine kavuştuğun mesleği yapmak, iyi ki psikoloğum. 10 Mayıs Psikologlar Günü kutlu olsun...

- "Süper kahramanlar bile terapiye ihtiyaç duyar." 10 Mayıs Psikologlar Günü kutlu olsun...

- 100 saat kurs alıp kendini psikolog ilan edenlerin değil, psikoloji lisans mezunu olan gerçek ve yetkin psikologların günü kutlu olsun. O halde günümüz kutlu olsun...

- Hayallerinin peşinden koş başkalarının da hayallerinin peşinden koşması için onlara destek ol gün bizim günümüz...

- Emekle,sabırla,insanların hayatlarına dokunan,işini aşkla yapan bütün Psikologlar ve bu yola çıkmış bütün Psikolog adayları,günümüz kutlu olsun.