Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Eğitim Psikoloji bölümü taban puanları 2023: Üniversitelerin Psikoloji taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

        2023 Psikoloji bölümü taban puanları: Üniversitelerin Psikoloji taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları!

        Merakla beklenen 2023 YKS sınav sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarını öğrenmeye çalışırken bir yandan da üniversite taban puanları hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, YKS tercih süreci 27 Temmuz itibarı ile başlayacak ve 5 Ağustos'a kadar sürecek. Bu noktada, psikoloji bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları da merak konusu oldu. Bilindiği gibi, psikoloji bölümü 4 yıllık eşit ağırlık bölümlerinden birisi. Peki, 2023 psikoloji bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları nedir? Detaylar haberimizde.

        Habertürk
        Giriş: 20.07.2023 - 09:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        YKS sonuçlarının açıklanması ile beraber tercih süreci için de heyecan başladı. Adaylar, 27 Temmuz ile 5 Ağustos tarihleri arasında YKS tercihlerini ÖSYM'ye bildirecek. Adaylar, YKS tercih süreci öncesinde üniversite bölümlerinin taban puanları ve kontenjanları hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Bu doğrultuda, en çok araştırılan bölümlerden birisi de psikoloji bölümü olarak öne çıkıyor. Bilindiği üzere, psikoloji bölümü 4 yıllık eşit ağırlık bölümlerinden birisi. Peki, 2023 psikoloji bölümü taban puanları kaç, başarı sıralaması ve kontenjanları belli oldu mu? İşte detaylar

        2

        2023 PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

        2023 yılına ilişkin YKS taban puanları ve başarı sıralamaları henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı.

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2023 yılı taban ve tavan puanları yerleştirme işlemleri sona erdikten sonra belli oluyor. Geçtiğimiz yılın psikoloji bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlarını hemen aşağıda yer alan bağlantıdan görüntüleyebilirsiniz.

        3

        PSİKOLOJİ TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        YKS sonuçları açıklandı!
        YKS sonuçları açıklandı!
        Bugün gözler Merkez'de
        Bugün gözler Merkez'de
        Maliye açıklık getirdi
        Maliye açıklık getirdi
        Kampın kare ası!
        Kampın kare ası!
        Bakan Şimşek: Türkiye, BAE ile ticarete açık
        Bakan Şimşek: Türkiye, BAE ile ticarete açık
        THY yeni bir şirket kuruyor, yolcu başına 35 dolardan fazlasını hedefliyor
        THY yeni bir şirket kuruyor, yolcu başına 35 dolardan fazlasını hedefliyor
        İkinci el otomobil ithalatı tarihi
        İkinci el otomobil ithalatı tarihi
        Ünlü şarkıcıdan şantaj suçlaması
        Ünlü şarkıcıdan şantaj suçlaması
        FIFA Kadınlar Dünya Kupası öncesinde silahlı saldırı!
        FIFA Kadınlar Dünya Kupası öncesinde silahlı saldırı!
        BAE ile stratejik ortaklık mutabakatı
        BAE ile stratejik ortaklık mutabakatı
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Bakırköy'de sır cinayet
        Bakırköy'de sır cinayet
        Sıcaklıklar mevsim normallerinin 7 derece üzerinde
        Sıcaklıklar mevsim normallerinin 7 derece üzerinde
        "Gittim, gördüm, sevdim"
        "Gittim, gördüm, sevdim"
        Ortalığı karıştıran imza!
        Ortalığı karıştıran imza!
        Prigojin Belarus'ta böyle görüntülendi
        Prigojin Belarus'ta böyle görüntülendi
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        DSÖ'den sıcaklık uyarısı! "Baskıyı artırıyor"
        DSÖ'den sıcaklık uyarısı! "Baskıyı artırıyor"
        Tepki görünce kazayı anlattı
        Tepki görünce kazayı anlattı
        Büyük acı sonrasında ilk kez duygularını dile getirdi
        Büyük acı sonrasında ilk kez duygularını dile getirdi