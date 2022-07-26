27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek YKS tercih işlemleri ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden yapılacak. Hedefi Psikoloji okumak olan binlerce kişi Psikoloji üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlarına ilişkin araştırmalar yapıyor. Peki, "Psikoloji üniversite taban puanları belli oldu mu?" ve "Psikoloji başarı sıralaması açıklandı mı?" İşte Psikoloji taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları hakkında merak edilen soruların yanıtı...

PSİKOLOJİ TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

2022 YKS sonuçları 18 Temmuz tarihinde açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih yapacak kişiler Psikoloji taban puanlarına ilişkin sorgulamalar yapıyor. İşte 2022 Psikoloji taban puanları başarı sıralaması ve kontenjanları...