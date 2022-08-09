İki takım Fransa'da oynanan ilk maç 1-1'lik bir beraberlikle sonuçlanmıştı. Monaco evinde üstünlüğü eline alamamış beraberliğe razı olmuştu. Maçın ikinci ayağı ise Hollanda ekibi PSV'nin sahasında oynanacak. PSV deplasmanda aldığı beraberlikle biraz rahat olsa da yine de ipleri elden bırakmamak gerekiyor...

PSV EINDHOVEN - MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

PSV Eindhoven - Monaco maçı 9 Ağustos Salı günü saat 21.30'da oynanacak.

Maçın Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor.

PSV EINDHOVEN - MONACO MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

PSV Eindhoven:

Benitez; Hoever, Teze, Obispo, Max; Sangare, Veerman, Til; Bakayoko, De Jong, Gakpo

Monaco:

Nubel; Vanderson, Disasi, Maripan, Jakobs; Matazo, Fofana; Diop, Volland, Golovin; Ben Yedder