PTT ayçiçek yağı satışı ne zaman başlıyor? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Son dönemde ayçiçek yağına gelen zamların ardından PTT kooperatiflerle satış ortaklığına giderek internet üzerinden indirimli satış yapacak.

PTT UCUZ AYÇİÇEK YAĞI SATIŞINA BAŞLIYOR

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO),Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ),Tarım Kredi Kooperatifleri’nin (TKK) yanı sıra Fiskobirlik ve Çaykur ürünlerinin de online satış yapan PttAVM.com’a dahil edilerek, bu kooperatiflerin şubesinin bulunmadığı yerlerde de internet üzerinden indirimli ürün satılacak.

İlk olarak, ayçiçek yağı başta olmak üzere, zeytinyağı, şeker, bakliyat, un, tuz, salça ve bal gibi temel gıda ürünlerinde fiyatların aşağıya çekilmesi için kooperatif ürünlerine ağırlık verilecek.

PTT UCUZ AYÇİÇEK YAĞI FİYATI NE KADAR?

Ürünlerin henüz fiyatı belirlenmedi. PttAVM.com sitesi üzerinden indirimli ürünlere ulaşabilirsiniz.