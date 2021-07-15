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PTT bugün açık mı? 15 Temmuz'da PTT Kargo çalışıyor mu? İşte cevap

PTT bugün açık mı? PTT Kargo bugün çalışıyor mu? Bu iki sorunun cevabı bugün PTT şubelerinde işlem yapmak isteyenler tarafından merakla araştırılıyor. Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte "Bugün PTT açık mı?" sorusunun cevabı...

PTT bugün açık mı? 15 Temmuz'da PTT Kargo çalışıyor mu? İşte cevap

15 Temmuz'da PTT açık mı? PTT kargo bugün çalışıyor mu? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil... Bu nedenle bu iki sorunun cevabı özellikle PTT'de işi olanlar tarafından merakla araştırılıyor. İşte merak edilip araştırılan soruların cevabı...

15 TEMMUZ'DA KARGOLAR AÇIK MI?

Kargolar resmi tatillerde hizmet vermediği için 15 Temmuz 2021 Perşembe Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde yani bugün tüm kargolar kapalı...

Dolayısıyla diğer kargolarda olduğu gibi PTT şubeleri ve PTT Kargo bugün kapalı olacak ve hizmet verilmeyecek. Yani kargo teslimatı ve kargo kabulü bugün yapılmayacak.

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