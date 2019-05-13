Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımı büyük bir inanç ve motivasyonla lige hazırlayan PTT Spor Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Bülent Karslıoğlu, 2019-2020 Sezonunda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek olan 'Filenin Güvercinleri'ni yeni sezonda da çalıştıracak. Kurulduğu sene Sultanlar Ligi'ne yükselme başarısı gösteren PTT Spor Kadın Voleybol Takımı, mücadelesine Voleybol Kadınlar 1. Ligi'nde şampiyonluk yaşadığı başantrenörü Bülent Karslıoğlu ile devam edecek." ifadeleri yer aldı.

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