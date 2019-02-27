PTT'de görev değişikliği yok

Sabah saatlerinde İHA'nın servis ettiği Posta ve Telgraf Teşkilatı ( PTT) Genel Müdürü Kenan Bozgeyik'in görevden alınıp yerine Aysel Kandemir'in getirildiği yönündeki habere yalanlama geldi. Haberin gerçeği yansıtmadığı, PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik'in görevini sürdürdüğü belirtildi.



PTT sermayesinde bulunan Hazine'ye ait hisselerin tamamı Aralık 2018'de Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Varlık Fonu'na aktarılmıştı.