PTT Kargo çalışma saatleri: PTT Kargo hafta içi kaça kadar çalışıyor, hafta sonu dağıtım yapıyor mu?

PTT kargonun çalışma saatleri posta, banka da kargo hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın en merak ettiği konuların başında gelmektedir. Özellikle kargo gönderisi olan vatandaşlar, PTT kargonun kaça kadar işlemlerine devam ettiğini sorgulamaktadır. PTT kargo çalışma günleri, PTT kargo kaça kadar açık? PTT kargo öğle arası, PTT kargo hafta sonu açık mı, PTT kargo hafta sonu dağıtım yapıyor mu? İşte, merak edilen detaylar.

PTT Kargo Çalışma Günleri

PTT şubeleri arasında kapanış saatleri bölgeler arası farklılık gösterebilmektedir. Kimi şubeler 17.30’a kadar işlem sağlarken, kimi şubeler 16.30 ya da 17.00’ye kadar işlem yapmaktadır. Gideceğiniz şubenin kapanış saatlerini internet üzerinden teyit ettirmeniz daha sağlıklı bir süreç elde etmenizi sağlayacaktır. Merkez PTT şubeleri dışında cumartesi günü tüm PTT’ler kapalıdır. Cumartesi günü ise belli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30’a kadar hizmet vermektedir. Pazar günü ise tüm PTT şubeleri kapalıdır.

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Pazartesi: 08.30-17.30

Salı: 08.30-17.30

Çarşamba: 08.30-17.30

Perşembe: 08.30-17.30

Cuma: 08.30-17.30

Cumartesi: 08.30-13.30 (Belli başlı şubeler hizmet vermektedir)

Pazar: Kapalı

Şahsen kendiniz PTT kargoya teslimat yapmak isterseniz hafta içi saat 17.00’ye kadar kargonuzu teslim edebilirsiniz. Hafta sonu ise merkez şubeler sadece cumartesi günü hizmet sunduğundan dolayı 13.30’a kadar kargo teslimatı yapabilirsiniz. PTT kargonun çalışma saatleri ülkemizde yer alan diğer kargo şirketlerine kıyasla biraz farklıdır.

PTT Kargo Kaça Kadar Açık?

Sermayesinin tamamı devlete ait olan PTT'nin sıklıkla tercih edilmesinin nedeni, diğer kargo firmalarına nazaran daha düşük fiyat aralığında kargo gönderimi sağlamasıdır. PTT kargonun hafta içi ve hafta sonu kaça kadar açık olduğu birçok vatandaş tarafından merak edilmektedir. PTT kargonun kapanış saati şubeler arası değişim göstermekle birlikte genellikle hafta içi 17.30’a kadar hizmet sağlamaktadır. Ancak kimi şubeler 16.30 ya da 17.00’ye kadar işlem yapmaktadır. Kapanış saatleri şubeler arası farklılık gösterdiğinden dolayı en doğru bilgiyi şubeye giderek ya da telefon aracılığıyla şubeye bağlanarak elde edebilirsiniz.

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Hafta sonu ise hizmetler sadece cumartesi günü sağlanmaktadır. Pazar günü şubeler kapalıdır. Hafta sonu PTT kargo 13.30’a kadar işlem almaktadır. Ancak bu hizmet sadece belli şubelerde sağlanmakta olduğundan dolayı gitmek istediğiniz şubeyi arayarak cumartesi günü hizmet sağlayıp sağlamadıkları hakkında bilgi edinebilirsiniz. Cumartesi günü yalnızca merkez PTT kargo şubeleri hizmet sağlamaktadır.

PTT Kargo Öğle Arası

Kargo şubelerinin öğle aralarının kaç saat olduğu vatandaşlar tarafından çokça araştırılmaktadır. Özellikle aciliyet teşkil eden durumlarda vatandaşlar ya da kurumlar kargonun alıcıya ulaşmasını hızlandırmak için çalışma saatlerini kollamaktadır. PTT kargo şubeleri bir saatlik bir öğle arasına sahiptir. 12.30’da başlayan öğle molası 13.30’da sonlanmaktadır. Öğle arasında herhangi bir işlem yapılmayacağından dolayı genellikle vatandaşlar öğle arasının bitmesini beklemektedir. Şubeler kapandığından dolayı kimi zaman şubelerin önünde uzun bekleme sıraları oluşmaktadır. Bu gibi durumları önlemek için günün erken saatlerinde şubeye ulaşmanız işlemlerinizi hızlı halletmeniz bakımından kolaylık sağlayacaktır.

PTT Kargo Hafta Sonu Açık Mı?

Özellikle hafta içi verilen siparişlerin hafta sonu gelip gelmeyeceği yönünde bir merak oluşmaktadır. Hafta sonu dağıtımın şubelerde gerçekleşip gerçekleşmediği vatandaşlarımız tarafında araştırılmaktadır. Öncelikli olarak merkez PTT şubeleri dışında cumartesi günü hizmet sağlayan başka şubeler bulunmamaktadır. PTT Kargo müdürlükleri Cumartesi günleri gelen kargoları dağıtıma çıkarmadığından dolayı vatandaşlar PTT kargo müdürlüklerine gidip kargolarını teslim alabilirler. Ancak işlem yapmak isteyen yani kargo göndermek isteyen yurttaşlar merkez PTT şubelerine giderek kargolarını gönderebilirler. Cumartesi günü ise belli başlı bu şubeler saat 13.30’a kadar hizmet vermektedir. Pazar günü ise tüm PTT şubeleri kapalıdır. PTT dağıtım saatleri, PTT kargo çalışma saatleriyle aynıdır. PTT kargo dağıtım saatleri öğlen arası vermeyen şubeler 08.30 ile 17.00 arasında, öğle arası veren şubeler için ise 08.30 ile 16.30 arasındadır. Size yakın konumda bulunan ya da gitmek istediğiniz şubenin öğle arası verip vermediğini şubeye ulaşım sağlayarak teyit edebilirsiniz.

PTT Kargo Hafta Sonu Dağıtım Yapıyor Mu?

PTT Kargo genel müdürlükleri hafta sonu sadece Cumartesi günü vatandaşlara hizmet vermektedir. Bu hizmette belli başlı -merkez- şubelerden sağlanmaktadır. Yani size yakın bir konumda yer alan şubenin cumartesi günü hizmet sağlayıp sağlamadığını teyit ettirmeniz gerekmektedir. Aksi durumda hafta sonunu beklemekle vakit kaybına düşebilirsiniz. Merkez PTT kargo şubeleri hafta sonu pazar günleri hizmet vermemektedir. Peki, cumartesi günleri PTT kargo dağıtım yapıyor mu? PTT kargo şubelerinin bazıları cumartesi açık olmakla birlikte ne yazık ki dağıtım yapmamaktadır. Şayet kargonuzun şubeye teslimatı yapılmışsa bizzat gidip kendiniz teslim alabilirsiniz ya da teslim etmeniz gereken bir kargonuz varsa saat 13.30’a kadar kargonuzu teslim edebilirsiniz. PTT kargo Pazar günleri kapalı ve cumartesi günleri yarım gün yani saat 13.30’a kadar hizmet vermektedir.